Фото из архива
15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еще часть медучреждений Минска возвращается к оказанию плановой помощи, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Профильных пациентов начинают принимать на госпитализацию ревматологическое отделение 11-й больницы, офтальмологические отделения 3-й больницы, отделение торакальной хирургии 10-й больницы.
Планируется, что в ближайшее время в профильном режиме заработают семь отделений 2-й больницы, все отделения городской гинекологической больницы и 2-го роддома.-0-