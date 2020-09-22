Эстафета поколений среди ветеранов и молодежи пройдет в Могилеве

22 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Городское массово-спортивное мероприятие "Комсомолу - 100: эстафета поколений" пройдет сегодня в Могилеве. Ее участниками станут ветераны Ленинского коммунистического союза молодежи Беларуси и союзной молодежи Могилева. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила второй секретарь Могилевского городского комитета БРСМ Наталья Шайдова.

"Спортивное мероприятие приурочено к столетию комсомола. В каждой команде будет 8 человек: 4 из БРСМ и 4 представителя ЛКСМБ. Им нужно будет пройти семь разных станций, где каждый участник сможет продемонстрировать свои спортивные навыки, смекалку и знание истории", - рассказала Наталья Шайдова.

Участники эстафеты попытают свои силы в дартсе, корнхоле, боулинге и рыбалке. Поиграют во фрисби и кольцеброс, а также проверят свои знания в интеллектуальном туре - вопросы будут касаться истории комсомола Беларуси.

Пройдет спортивная эстафета поколений в Могилевском профессиональном электротехническом колледже (ул.Якубовского, 18). Начало в 14.00.

Организаторами выступили Могилевский городской комитет БРСМ, ГУ "Могилевский городской ФСК" и Могилевский горисполком.-0-