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25 февраля 2020, 15:42

Езерский: СМИ должны адекватно и оперативно принимать вызовы на информационном поле

Фото из архива
Фото из архива

25 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. СМИ должны адекватно и оперативно принимать вызовы на информационном поле. Такое мнение высказал журналистам начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома Денис Езерский перед заседанием коллегии отрасли по итогам работы в 2019 году и приоритетным направлениям на 2020-й, передает корреспондент БЕЛТА.

Денис Езерский обратил внимание на неоднозначную ситуацию, сложившуюся в республике на информационном поле. "Не секрет, что в настоящее время на интернет-ресурсах развернулась информационная война. Отдельные граждане из ситуаций и проектов, которые не предвещали информационной шумихи и резонанса, создают сомнительную сенсацию. Они в штыки воспринимают разные реализуемые в регионе проекты и пытаются навязать другим людям свою точку зрения с позиции "что бы ни делалось - все плохо". Это недопустимо", - подчеркнул он.

Начальник главного управления ориентировал идеологов и представителей средств массовой информации адекватно принимать эти вызовы, своевременно реагировать и давать отпор. "Ведь зачастую информация, публикуемая в том числе в некоторых Telegram-каналах и порталах, не соответствует действительности", - пояснил он.

Оценивая работу в 2019 году, главный идеолог области подчеркнул, что он был насыщен яркими событиями. "Гомельская область достойно справилась со своими задачами. 2020-й также обещает быть интересным с точки зрения мероприятий и предстоящей политической кампании", - резюмировал Денис Езерский.-0-

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Теги
Гомельский облисполком идеология СМИ
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