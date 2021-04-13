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13 апреля 2021, 17:06

Ежемесячно более 1,5 тыс. нанимателей заявляют о вакансиях в службу занятости Минска

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Содействие занятости населения"
Около 1,5 тыс. вакансий предлагаются в сельском, рыбном и лесном хозяйстве Витебской области
Электронная ярмарка вакансий пройдет в Могилеве 21 апреля

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ежемесячно в городскую службу занятости Минска обращаются более 1,5 тыс. нанимателей, которые информируют о наличии более 16 тыс. вакансий. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала заместитель начальника отдела по работе с нанимателями управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Алла Максименко.

"Банк предложений для трудоустройства довольно обширный. Сейчас на портале государственной службы занятости размещено более 17 тыс. вакансий, однако эта цифра постоянно актуализируется, потому что ежемесячно к нам обращается более 1,5 тыс. организаций различных сфер деятельности, которые информируют о наличии более 16 тыс. свободных рабочих мест", - рассказала Алла Максименко.

Больше остальных предприятий в кадрах сейчас нуждаются организации промышленности, строительства, торговли, здравоохранения, социальных услуг, образования и транспорта. Актуальными рабочими профессиями остаются водители автомобиля, контролеры-кассиры, продавцы, слесари МСР, облицовщики-плиточники, штукатуры, а из числа служащих работодателям необходимы охранники, экономисты и фармацевты.

Кроме этого в службу занятости также поступает много заявок на неквалифицированный труд - это уборщики помещений, грузчики, кухонные рабочие и дворники. "В условиях пандемии сократилось количество вакансий в сфере обслуживания, гостиничного бизнеса, общественного питания. Вместе с тем возросла потребность во врачах-специалистах, медицинских сестрах, санитарках", - отметила заместитель начальника отдела по работе с нанимателями.

Среди специфических вакансий, которые предлагают столичным жителям, в банке числится гравер, гальваник, дровокол. Из наименее востребованных специальностей при этом с хорошей заработной платой есть предложения от авиакомпании "Белавиа". Например, недавно они разместили пять вакансий на должность командира воздушного судна с зарплатой Br12 тыс.

Также Алла Максименко добавила, что на поиск работы у столичных горожан в среднем уходит около двух месяцев. В последнее время население чаще стало пользоваться порталом государственной службы занятости, а также электронной ярмаркой вакансий, которая позволяет горожанам сэкономить время и нивелировать риск заражения коронавирусной инфекцией. "Тем не менее, при всей популярности и удобстве такого формата служба занятости не переставала организовывать традиционные мини-ярмарки вакансий, куда приглашают потенциальных работодателей и соискателей для общения вживую. С начала года на базе управления занятости населения уже проведено 14 таких мини-ярмарок, в том числе две - для граждан, не занятых в экономике и ведущих асоциальный образ жизни, - рассказала она. - Кроме этого проводим такие мероприятия для студенческой молодежи. Они особенно популярны в весенний период. Для них подбираем работодателей в зависимости от специфики учреждений образования, но так или иначе всегда присутствует много предложений от сферы обслуживания, вроде сети ресторанов KFC, McDonald's, разнообразных курьерских доставок, потому что они более мобильны в части организации режима работы, а это удобно для студентов и приемлемо для работодателя. Уже проведено семь таких мероприятий".

Всего с начала года в различных форматах ярмарок вакансий в Минске приняло участие более 70 организаций, посетили мероприятия почти 9 тыс. соискателей, более 1,5 тыс. из них получили консультации по вопросам трудоустройства.-0-

Около 1,5 тыс. вакансий предлагаются в сельском, рыбном и лесном хозяйстве Витебской области

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