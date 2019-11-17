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17 ноября 2019, 10:13

Фаршированная щука, красочные караваи и дегустации - чем привлекает буфет на "президентском" участке

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси проходит основной день выборов в Палату представителей Национального собрания. Ожидается, что глава государства традиционно проголосует на избирательном участке №506 Старовиленского избирательного округа №105 Центрального района Минска, который располагается в Белорусском государственном университете физической культуры, сообщает БЕЛТА.

Однако в стране так сложилось, что любые выборы - это не только политическое событие и возможность для каждого гражданина реализовать свое избирательное право. Выборы - это еще и народный праздник. А к празднику во всем мире принято накрывать на стол. В каждом избирательном округе местная власть и торговля на участках для голосования организовали буфеты, где по минимальным ценам можно порой не просто "заморить червячка", но и полноценно пообедать.

Но самое большое внимание, как минимум у журналистов, всегда приковано к избирательному участку (а, соответственно, и буфету на нем), где голосует Президент. Более того, этот интерес из года в год подогревает необычное и изысканное оформление этого самого буфета, где можно встретить все что угодно - начиная от демократичных бутербродов с колбасой до запеченных молочных поросят, шоколадной Национальной библиотеки и оригинальных композиций из мясных изделий.

Было чем удивлять и в этот раз. Мы ознакомились с ассортиментом, ценами и оценили гастрономический дизайн.

Запеченных поросят и прочих изысков замечено не было. Все красиво, с изобилием выбора, но вполне сдержанно. Посетителей встречают продавцы в национальных костюмах, и в целом прилавки и стойки с дегустациями стилизованы под народные мотивы. Радуют глаз многоярусные караваи, изготовленные с художественным мастерством.

Цены вполне приемлемые. Что-то купить "на перекус" можно и за 40 копеек, а в диапазоне до одного рубля - практически весь ассортимент пирожных. Также большой выбор мясных и кулинарных изделий. В изобилии свежие фрукты и овощи.-0-

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