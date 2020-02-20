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20 февраля 2020, 13:32

Фермерские хозяйства могут стать одной из точек роста экономики Минской области - Турчин

Александр Турчин. Фото из архива
Александр Турчин. Фото из архива

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фермерские хозяйства Минской области в среднесрочной перспективе могут стать одной из точек роста экономики региона. Это может повлиять на улучшение качества жизни и комфорта населения. Такое мнение высказал председатель Миноблисполкома Александр Турчин во время заседания по вопросу развития фермерских хозяйств области, передает корреспондент БЕЛТА.

Обращаясь к фермерам, губернатор обратил внимание, что в Миноблисполкоме приступили к разработке программы развития центрального региона на следующую пятилетку. Главная ее цель - повышение уровня и качества жизни населения, формирование комфортной среды проживания благодаря повышению конкурентоспособности экономики области за счет эффективного и рационального использования ресурсов региона. "Фермерские хозяйства могут стать одной из точек роста экономики в среднесрочной перспективе", - считает Александр Турчин.

По его словам, сельское хозяйство Минской области производит четверть продукции в Беларуси. Более 2,5 тыс. работников центрального региона трудятся в сфере агропромышленного комплекса. "Мы уверены, что сельское предпринимательство способствует развитию сельских территорий, повышению доходов населения, увеличению налоговых поступлений и решает проблемы занятости. В Минской области развитие фермерства имеет однородную структуру производства: большинство специализируется на продукции растениеводства. Тема органического земледелия имеет большой потенциал для развития этого вида производства в Минской области", - озвучил свою позицию руководитель облисполкома. Он призвал фермеров откровенно поговорить о проблемах, озвучить свое видение перспектив развития сельского предпринимательства центрального региона.

"Мне хотелось бы услышать, работают ли механизмы господдержки на местах, что мешает раскрыться предпринимательству на селе, какие отрасли наиболее эффективно развивать на постоянной основе, какие регионы наиболее привлекательны для работы фермеров, - акцентировал внимание Александр Турчин. - За три года были зафиксированы 54 обращения руководителей фермерских хозяйств. Большая часть из них касается выделения земельных участков. Остальные вопросы - это приобретение техники, выделение льготных кредитов, приобретения неэффективного используемого государственного имущества. Мы должны обсудить с председателями исполкомов, какие у нас проблемы возникают в случаях, когда люди просят землю, а мы не можем ее выделить".

С позицией губернатора солидарен глава крестьянского хозяйства из Молодечненского района Игорь Пакуш. Фермер специализируется на производстве овощей. Сейчас в его владении 1,5 тыс. га, а начинал он развивать свой бизнес на 15 гa. В штате хозяйства на постоянной основе трудятся 30 работников, в сезон привлекаются еще около 600 наемных специалистов. "Фермерские хозяйства - больше не эксперимент, который начался в 1990-е годы. Государство это должно осознать и создать положительные условия для закрепления предпринимателей в сельской местности, - считает Игорь Пакуш. - Фермеров нужно рассматривать как инвесторов, которые готовы вложить в землю труд, опыт и финансы на долгосрочную перспективу. Важно разработать программы, чтобы упростить процедуру выделения земель для хозяйств (это основная наша проблема), а также предоставлять возможности для строительства производственных объектов и жилья, развития инфраструктуры сельской местности".

Председатель Минской областной Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств Николай Силин считает, что объемы доходов сельского предпринимательства сейчас можно увеличить в два-три раза, но важно решить проблему выделения земли, а также обеспечить шаговую доступность точек сбыта фермерской продукции. "Пока мы производим 41% картофеля в Минской области и 63% овощей. Надо развивать эти направления и увеличивать показатели. Для этого есть потенциал", - сказал он.

В Минской области в настоящее время насчитывается 785 фермерских хозяйств, из них 49 начали свою деятельность в 2019 году. За последние пять лет численность хозяйств увеличилась на 17%. Общая площадь сельскохозяйственных земель в фермерских хозяйствах центрального региона сейчас составляет 49,6 тыс. га. За последние пять лет этот показатель увеличился на 24,6 %.

В число крупнейших фермерских хозяйств области входят "Высокая старина" (Пуховичский район), "Цнянские экопродукты" (Логойский район), КХ Пакуша И.А. (Молодечненский район), КХ Нехвядовича И.И. (Воложинский район).-0-

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