Фестиваль фонарей в Ботаническом саду продлевается до 16 мая

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль фонарей "Королевство волшебных огней" в Ботаническом саду продлевается до 16 мая, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

"Фестиваль заинтересовал жителей столицы, они активно его посещают, поэтому решено перевести его в ежедневный режим работы и продлить выставку световых композиций до 16 мая", - рассказали организаторы.

Теперь погружаться в мир сказки и волшебства станет еще проще, ведь у каждой световой композиции появилась собственная легенда - это 25 увлекательных и поучительных сказаний о героях, фигуры которых расположились в Ботаническом саду. "Чтобы услышать истории, необходимо взять с собой наушники, телефон с интернетом и открыть аудиогид, который расскажет, почему на поляне выросли красные цветы, отчего богачи королевства больше всего боятся грибов, как удалось горожанам избавиться от опостылевших драконов и почему стоит считать каждое па танцующей пары", - отметили организаторы.

"Королевство волшебных огней" - уникальное шоу, которое стартовало в Центральном ботаническом саду 12 марта. 25 масштабных экспозиций из более чем 200 арт-объектов оживают с приходом темноты.-0-