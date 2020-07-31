Фестиваль Hobby Day в Минском зоопарке поможет школьникам выбрать занятие по душе

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль Hobby Day пройдет в Минском зоопарке 29 августа и поможет ребятам найти увлечение по душе, сообщили БЕЛТА в учреждении.

В минувшем году этот фестиваль прошел впервые и собрал в зоосаду сотни ребят, которые искали, чем бы себя занять в учебном году помимо уроков и домашних заданий. Активные и спортивные ребята узнали, где можно попробовать свои силы в теннисе, йоге, обучиться верховой езде и шахматным стратегиям, посетить уроки самозащиты. Целый калейдоскоп внешкольных занятий предложили различные студии творчества.

В этот раз юным посетителям также предложат хобби самых разных направлений. Пока зоопарк принимает заявки от детских спортивных секций, творческих студий, школ интеллектуального развития и разнообразных кружков, которые смогут на одной площадке представить свои услуги и открыть новые возможности для маленьких непосед, почемучек и охочих до экспериментов естествоиспытателей.

Минский зоопарк работает с 1984 года. В его коллекции как экзотические животные, так и редкие представители фауны Беларуси. Всего здесь содержатся свыше 2,5 тыс. животных 500 видов.-0-