Фестиваль к 80-летию первого залпа "катюши" пройдет в Оршанском районе

13 июля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Международный фестиваль с элементами военно-исторической реконструкции, посвященный 80-летию первого залпа зенитной установки "катюша", состоится в Орше 17 июля. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Оршанском райисполкоме.

Масштабное мероприятие начнется в деревне Пищалово - там, где прозвучал первый залп легендарной "катюши", воспетой в стихах, романах и песнях военных лет. Возле памятного знака в 12.00 пройдет торжественный митинг "Дань памяти", во время которого вспомнят имена героев, грудью стоявших за Родину. Затем участники фестиваля отправятся в тематический автопробег с праздничной атрибутикой к мемориальному комплексу "За нашу Советскую Родину" в Орше. Там в торжественной обстановке состоится открытие патриотического фестиваля.

Программа мероприятия продолжится с 14.00 возле спорткомплекса "Олимпиец". На его территории будут работать интерактивные военно-исторические площадки: "Оборонительный рубеж", "Полевой военный госпиталь", "Полевая кухня", "Полевая баня", "Военная газета", "Аллея летчика" и другие. Посетители смогут принять участие в мастер-классах по боевым искусствам, осмотреть демонстрационную площадку современного вооружения. Все желающие смогут пройти военный квест, по итогом которого самым активным и удачливым вручат призы. Параллельно в конференц-зале "Ледовой арены" будет проходить круглый стол "Путь батареи И.Флерова: история, суждения и факты" при участии исследователей военного маршрута капитана Ивана Флерова.

На протяжении всего дня будут работать фуд-корт, семейные и спортивно-игровые площадки.

Яркая и приближенная к реалиям 80-летней давности военно-историческая реконструкция первого залпа реактивной артиллерии БМ-13 - "катюши", представленная Белорусским военно-историческим клубным объединением "Честь мундира" из Гомеля, пройдет в 18.00 в районе автотрассы "Кутеинка". Она не оставит равнодушной зрителей и вызовет сильный эмоциональный отклик. Кульминацией фестиваля станет торжественный концерт творческих коллективов Оршанского района и Витебской области, после которого небо над Оршей раскрасят всполохи праздничного фейерверка.-0-