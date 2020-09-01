Фестиваль книги, конференции, выставки и тематические площадки - День письменности в Белыничах

1 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Фестивали книги и белорусской кухни, научные конференции, выставки и тематические площадки - яркую и насыщенную программу готовит для гостей День белорусской письменности, который пройдет в Белыничах в первые выходные сентября. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском облисполкоме.

Так, 5 сентября состоится международный круглый стол белорусских и иностранных литераторов. В этот же день начнет работать фестиваль книги. Здесь разместятся разнообразные тематические экспозиции, интерактивные площадки, пойдут поэтические встречи и презентации.

В основной день фестиваля, 6 сентября, на площади у церкви Белыничской иконы Божией Матери свою работу начнет духовно-просветительский проект, где гостей ждет выставка-продажа книг, церковных принадлежностей, меда, церковного печенья и сувениров. Здесь состоится презентация международного фестиваля "Магутны Божа" с участием отделения звонарей Минского духовного училища, Могилевской городской капеллы и академических хоров учреждений образования Могилевской области. После этого в храме состоится праздничная служба и зажжение Святого огня.

Позже в средней школе №1 пройдет научно-практическая конференция, а в сквере и на площадке перед музеем состоится выставка-вернисаж изобразительного и поэтического творчества, перформанс и выступления солистов-инструменталистов. В течение всего дня будут работать разнообразные тематические площадки, торговые ряды.

В этот же день пройдет награждение победителей открытого конкурса журналистов и блогеров "#Дзень_Беларускага_Пiсьменства2020", концертные выступления, демонстрация тематических программ учреждений культуры Могилевщины.

Для гостей и участников праздника подготовили фестиваль белорусской кухни, праздник с презентацией детских книг, игровой программой, литературными конкурсами и викторинами. Продолжит свою работу фестиваль книги и прессы. Национальный исторический музей Беларуси подготовит выставку, посвященную деятелям белорусской культуры и истории. Будут работать выставки, посвященные белорусским писателям и поэтам: к 120-летию со дня рождения Кузьмы Чорного, к 90-летию Владимира Короткевича и другие. БЕЛТА оформит выставку "Традиции суверенной Беларуси", Национальная библиотека презентует творческие проекты.

На стадионе в Липовой роще пройдет спортивный праздник по разным видам спорта. На концертной площадке в парке состоится гала-концерт победителей регионального конкурса исполнителей молодежной и патриотичной песни. Здесь пройдет выступление ансамбля пограничных войск Беларуси, роты почетного караула, показательные выступления кинологов.

Во время праздника состоится торжественное открытие скульптурной композиции "Явление иконы", автором которой стал могилевский скульптор Александр Миньков.

Официальная церемония открытия фестиваля пройдет на главной сцене с 12.00 до 14.00. Здесь будет вручена Национальная литературная премия.

Творческие проекты, спектакли, показ анимационных фильмов, закладка Аллеи городов-столиц Дня письменности и праздничный фейерверк - все это ждет гостей большого фестиваля в Белыничах.-0-