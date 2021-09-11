Фестиваль науки пройдет сегодня в Центральном ботаническом саду

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль науки - 2021 пройдет в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси сегодня с 11.00 до 19.00. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Академии наук.

Организатором мероприятия стал Совет молодых ученых НАН Беларуси. Цель фестиваля - повышение престижа науки в обществе, популяризация достижений белорусских ученых и мировой науки, а также привлечение учащихся и студентов к занятиям научно-исследовательской деятельностью.

"Фестиваль науки успел стать хорошей традицией и долгожданным событием для многих взрослых и детей. В 2021 году возможностей прикоснуться к миру науки и технологий станет больше, так как организаторы мероприятия расширяют географические и временные рамки фестиваля. На выставке лучших разработок ученых НАН Беларуси гости фестиваля смогут ознакомиться с разнообразными экспонатами: от артефактов с раскопок и редких насекомых до беспилотников и последних разработок в электротранспорте. Попробовать самостоятельно провести эксперимент можно будет на площадках мастер-классов, которые будут проводить ученые-микробиологи, социологи, ботаники, физики и генетики", - рассказали в пресс-службе.

На Фестивале науки - 2021 развернут работу сразу четыре тематические лекционные площадки. На площадке "Экстремальная наука" можно будет услышать, где наука встречается с опасностью. В лекционной зоне "Покидая землю" можно будет поговорить о технологиях, которые пригодятся на других планетах, а медицинская лаборатория SYNLAB Belarus представит лекционную площадку "Жить вечно", в программе которой лекции о здоровье. Еще одна лекционная площадка будет работать в блиц-формате. Каждая лекция длится 15 минут, за это время можно будет узнать об энергетике будущего, 3D-биопринтинге, мифах о ГМО и космической программе Беларуси непосредственно от ученых, занятых этими исследованиями.

Гостей фестиваля также ждут активности по естественно-научным дисциплинам, программированию и созданию альтернативных источников энергии.

В мероприятии примут участие и иностранные гости. Госкорпорация "Росатом" представит площадку, посвященную атомным технологиям Atom City с образовательно-развлекательными активностями, которые направлены на популяризацию атомной энергетики и демонстрацию разнообразия сфер применения атомных технологий. Всероссийский фестиваль науки NAUKA0+ презентует гипермузей и покажет фотовыставку "Снимай науку".-0-