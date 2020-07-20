Фестиваль сельского бизнеса пройдет 25 июля в Минском районе

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль сельского бизнеса в Беларуси "Тутэйшая гаспадарка" пройдет 25 июля на площадке бизнес-инкубатора ЗАО "МАП ЗАО" в агрогородке Колодищи Минского района. Об этом сообщила БЕЛТА координатор проекта "Зеленое сельское хозяйство без границ" Галина Матюшенко.

Мероприятие направлено на популяризацию предпринимательства и стимулирование занятости в сфере органического сельского хозяйства, развитие инфраструктуры для поддержки органических сельхозпроизводителей, информирование населения и продвижение полезных для здоровья отечественных продуктов питания. "В фестивале примут участие фермеры, владельцы личных подсобных хозяйств и предприниматели, занимающиеся производством органической и экосельхозпродукции. Все любители здорового питания и здорового образа жизни смогут попробовать и приобрести отечественные экопродукты", - сказала Галина Матюшенко.

Фестиваль будет проходить с 11.00 до 15.00. Запланированы тематическая дискуссия "Возможности сертификации органической продукции в Беларуси" и консультации экспертов.

Организаторами фестиваля выступают местный фонд устойчивого развития "Инновации для регионов" и инкубатор малого предпринимательства ЗАО "МАП ЗАО". Мероприятие проводится по проекту "Зеленое сельское хозяйство без границ" Программы трансграничного сотрудничества Латвия - Литва - Беларусь Европейского инструмента соседства на 2014-2020 годы. Проект финансируется Европейским союзом на сумму почти 300 тыс. евро.-0-