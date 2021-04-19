Фестиваль сельского бизнеса пройдет в Колодищах 1 мая

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль сельского бизнеса "Вяснадар у гасцях у Тутэйшай гаспадаркi" пройдет 1 мая в агрогородке Колодищи. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали его организаторы.

"Мероприятие для производителей органической сельхозпродукции и людей, которые предпочитают экологически чистые продукты, организуем уже в шестой раз. Всегда приглашаем к участию фермеров, продукция которых соответствует качеству. И, судя по отзывам, население всегда ждет фестиваль, чтобы приобрести живность, свежее мясо, среди которого особенной популярностью пользуется перепелиное, домашний хлеб и сыр, сезонные овощи и фрукты, мед, саженцы, различную продукцию ремесленников", - рассказали организаторы.

В этом году участие в фестивале примут около 30 фермеров и предпринимателей. Всех обеспечат защитными масками и антисептическими средствами.

Помимо торговых точек на мероприятии также проведут культурно-развлекательную программу с участием местных творческих коллективов, оборудуют игровую площадку и фотозону.

Организаторами фестиваля выступают инкубатор малого предпринимательства ЗАО "МАП ЗАО", местный фонд устойчивого развития "Инновации для регионов", Белорусское общественное объединение кролиководов и владельцев личных подсобных хозяйств.-0-