Фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями в Минске объединит более 300 участников

11 сентября, Минск /БЕЛТА/. IX Городской фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями "Мастацтва жыць, тварыць мастацтва" пройдет 15 сентября в Минском городском дворце культуры. Его участниками станут более 300 человек, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

В фестивале примут участие люди с инвалидностью, которые посещают территориальные центры социального обслуживания населения столицы, проживающие в домах-интернатах. На мероприятии можно будет познакомиться с творчеством представителей различных общественных объединений инвалидов: Минской городской организации общественного объединения "Белорусское общество инвалидов", Минской областной организации общественного объединения "Белорусское общество глухих", Минской городской организации общественного объединения "Белорусская ассоциация помощи детям - инвалидам и молодым инвалидам", Минской областной организации общественного объединения "Белорусское товарищество инвалидов по зрению".

14 сентября и в день проведения фестиваля на площадке у входа в Минский городской дворец культуры будет организована выставка-ярмарка работ, выполненных в трудовых мастерских домов-интернатов и территориальных центрах социального обслуживания населения Минска.

Фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями проходит ежегодно с 2011 года в рамках празднования Дня города Минска по инициативе Минской городской организации общественного объединения "Белорусское общество инвалидов" и при поддержке комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, управления культуры Мингорисполкома, Минской городской организации ОО "Белорусский союз женщин".

Цель фестиваля - стимулирование развития художественного творчества людей с ограниченными возможностями, создание комплексной системы социокультурной реабилитации инвалидов и их активной интеграции в общество.-0-