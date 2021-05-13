Фестиваль Vytoki стартует в Лиде

13 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Масштабный фестиваль Vytoki ("Вытокi"), направленный на знакомство жителей и гостей страны с историко-культурным наследием Беларуси, стартует сегодня в Лиде, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.

Основная задача проекта - создание социально-образовательного пространства, которое объединяет людей разных интересов и возрастов. Направлен фестиваль также на продвижение региональных и национальных брендов, достижений в спорте, науке и искусстве. Программа масштабная. Включает она целый комплекс спортивных, культурных, семейных, художественно-тематических мероприятий.

Например, 13 мая в историко-художественном музее в Лиде откроются художественная выставка "Кола часу" и выставка детского рисунка. Кроме того, сегодня пройдут презентация современного белорусского изобразительного искусства и концерт органной музыки. Также в первый день фестиваля начинает работу образовательная программа "Традиции в современности". Ее участники обсудят возможности использования потенциала региона для развития внутреннего туризма.

Продолжит программу образовательный семинар "Капитал места", намеченный на 14 мая. Основная тема обсуждения - разработка и продвижение инновационных национальных и региональных брендов.

Одной из центральных на фестивале 15 мая будет площадка "Vytoki. Крок да Алiмпу". Основной локацией для нее станет спортивный комплекс "Старт" на улице Качана. Все желающие смогут поучаствовать в соревнованиях и конкурсах, всей семьей проверить свои возможности в различных видах спорта, выполнить задания и получить ценные призы. Также здесь разместятся фуд-корт, зона семейного отдыха и выставка-продажа "Белорусские бренды". Официальное открытие площадки в 12.00.

В программе также вокальный конкурс молодых исполнителей и танцевальный мастер-класс от профессионалов. Его участники смогут разучить движения как современных хореографический направлений, так и старинных белорусских танцев. Завершится фестиваль 15 мая вечерним гала-концертом с участием популярных артистов.

Спортивно-культурный фестиваль Vytoki в 2021 году пройдет в шести городах Беларуси: в Лиде - 13-15 мая, Орше - 3-5 июня, Кобрине - 10-12 июня, Мозыре - 24-26 июня, Бобруйске - 15-17 июля, Жодино - 5-7 августа.

"Вытокі" (Vytoki) - белорусский бренд, символ, который отражает направленность фестивального движения с целью популяризации национальной культуры, спорта, истории, традиций и поддержки малых городов.

Организаторы - Национальный олимпийский комитет, Федерация профсоюзов Беларуси, "АртХаос" и "БелБрендАудит".

Вход на все фестивальные мероприятия бесплатный.-0-