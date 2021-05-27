Фестивали, спектакли и экскурсии по рекам - Полоцк отметит День города

27 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Древнейший город Беларуси Полоцк, в котором зарождалась государственность на наших землях, 28-30 мая отметит 1159-летие, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Торжественные мероприятия пройдут в центре Полоцка. Основными площадками станут пр.Скорины и пл.Свободы. В первый день, 28 мая, гостей ждет концерт, возле памятного знака букве "Ў" будут играть музыкальные коллективы. В городском Дворце культуры покажут спектакль "Радзівіл" в постановке народного театра исторического костюма "Полацкі зьвяз". Кроме того, в этот день откроют водно-туристический маршрут по реке Полота, пройдут мероприятия с участием полоцких пограничников и выпускников школ.

Основные торжества запланированы на 29 мая. В программе - шествие трудовых коллективов по ул.Коммунистической, на пл.Свободы состоится церемония присвоения звания "Почетный гражданин города Полоцка", а также награждение лучших работников организаций и предприятий города.

В течение дня будут работать игровые площадки, пройдет турнир по робототехнике и программированию, организуют экскурсии по реке. На территории Полоцкого государственного университета можно будет посетить фестиваль цветных зонтиков "ПарасонFest-2021". Для гостей трехдневного праздника подготовлено много выставок, культурных мероприятий, в том числе литературный фестиваль.

Председатель Полоцкого райисполкома Игорь Маркович в своем Instagram-аккаунте рассказал, что в течение нескольких месяцев была проведена большая подготовительная работа, чтобы праздник прошел на высоком уровне, получился интересным, ярким и запоминающимся. В 2020 году после опроса полочан было решено из-за прихода коронавируса не проводить День города, поэтому нынешний праздник должен стать особенным.

"Все усилия организаторов направлены на то, чтобы показать все лучшее, чего достиг, чем славится Полоцк. Конечно, с учетом эпидситуации мероприятия проводятся на свежем воздухе, в открытом формате, чтобы каждый желающий смог приобщиться к главному празднику города и его жителей", - отметил Игорь Маркович.

Подробно со всеми мероприятиями и точным их расписанием можно ознакомиться на сайте Полоцкого райисполкома.-0-