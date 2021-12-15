Фестивали, выставки, пленэры: более 180 мероприятий провели в культурной столице Беларуси 2021 года

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове, который носит звание культурной столицы Беларуси, в течение года состоялось около 180 культурных мероприятий. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в отделе идеологической работы, культуры и по делам молодежи Борисовского райисполкома.

"В течение года звание культурной столицы Беларуси носил город с богатой историей - Борисов. Для гостей и горожан за этот период организовали около 180 ярких культурных мероприятий. Это концертные программы, театральные постановки, выставки, фестивали, конкурсы, пленэры, в которых принимали участие также гости из зарубежных стран", - рассказали в отделе.

Каждый мог найти в программе культурной столицы событие на свой вкус. Так, в городе прошел отборочный тур международного фестиваля искусств "Славянский базар-2021", концерт заслуженного коллектива Беларуси вокальной группы "Чистый голос", 4-й открытый праздник-конкурс по вышивке "Чароўныя пяльцы", праздник детства "Летняя феерия", фестиваль "Японская осень в Беларуси" при поддержке посольства Японии в Беларуси, выставка артефактов из фондов Национального исторического музея Беларуси, персональная художественная выставка члена Белорусского союза художников Павла Омелюсика и другие культурные мероприятия.

Церемония закрытия республиканской акции "Культурная столица года-2021" пройдет в Борисове 17 декабря. Во время мероприятия данный статус будет передан Орше. Ведущими церемонии станут Тео и Ольга Рыжикова. В концертной программе примут участие балет Ольги Шамровой, композитор Елена Атрашкевич, заслуженная артистка Беларуси Виктория Алешко, актеры театра и кино Алеся Пуховая и Александр Вергунов, вокальная группа "Беларусы", заслуженный коллектив Беларуси народный ансамбль народных инструментов "Каралi" и лучшие творческие коллективы Борисовского района.

В фойе гостей и жителей города будут ждать фотозоны, мастер-классы, творческие выставки, где представят произведения народных художественных ремесел, созданные по уникальным технологиям мастеров Борисовского района.-0-