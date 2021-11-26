Филиал "Бабушкиной крынки" в Славгороде модернизировал производство сыров

26 ноября, Славгород /Корр. БЕЛТА/. Филиал "Славгородский" ОАО "Бабушкина крынка" - управляющая компания холдинга "Могилевская молочная компания "Бабушкина крынка" модернизировал линию по производству сыров. С работой обновленной линии во время посещения Славгорода ознакомился первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков, передает корреспондент БЕЛТА.

Экскурсию для гостей провел генеральный директор ОАО "Бабушкина крынка" - управляющая компания холдинга "Могилевская молочная компания "Бабушкина крынка" Геннадий Скитов. Он подчеркнул: филиал в Славгороде специализируется на твердых и полутвердых сычужных сырах, сейчас налажен выпуск 15 наименований различной жирности и сроков созревания. Производственная мощность предприятия - 10 т сыра в сутки.

"Модернизация позволила нам расширить ассортимент продукции", - рассказал руководитель филиала Владимир Белюсь.

Руководитель филиала Владимир Белюсь

Для улучшения качества сыворотки были заменены отдельные виды оборудования. В частности, появилась новая пастеризационно-охладительная установка. Предусмотрено обновить и станцию второго подъема, станцию обезжелезивания воды.

На предприятии появилась новая камера для созревания продукции вместительностью до 265 т. По словам руководителя филиала, это позволит производить в Славгороде элитные сорта сыра с большим сроком созревания.

Филиалы "Бабушкиной крынки" расположены практически во всех районах области. Там производят более 250 наименований молочной продукции.

Как подчеркнул Максим Рыженков, поездка в Славгород прошла успешно. "Помимо знакомства с городом и производствами здесь на должном уровне прошел и прием граждан. Наша статистика показывает, что количество обращений в последние годы уменьшается. Есть вопросы, которые либо вовремя не дошли до председателя райисполкома, либо находятся в компетенции областных или республиканских властей. Я беру их с собой, чтобы более детально проработать", - подытожил Максим Рыженков. Он отметил, что жителям следует доверять местной власти и идти к ней за решением проблем.-0-

Пояснения Максиму Рыженкову дает генеральный директор холдинга "Могилевская молочная компания "Бабушкина крынка" Геннадий Скитов

Фото Олега Фойницкого