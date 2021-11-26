Филиал "Бабушкиной крынки" в Славгороде модернизировал производство сыров

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 26 ноября 2021
Минск Сплошная облачность +1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
16:43 Ребята из районов Гомельской области предложили рекордное число ноу-хау на конкурс "100 идей для Беларуси" Регионы
16:42 ГАИ проследит за опасными участками дорог в Брестской области 26-29 ноября Регионы
16:39 Прикидываются женихами, родными братьями и сотрудниками фирм по трудоустройству. Новые аферы от кибермошенников Общество
16:33 В Кличевском районе при пожаре погиб мужчина Происшествия
16:32 Российский лыжник Александр Терентьев выиграл спринт на этапе Кубка мира Спорт
16:31 Российского певца и композитора Александра Градского госпитализировали с подозрением на инсульт В мире
16:28 Фармацевты-волонтеры будут задействованы в оформлении гуманитарного груза ВОЗ для беженцев Общество
16:20 В Калинковичском районе прокуратура подала иск в защиту детей, которых избивала мать Происшествия
16:18 Беженец из Сирии: выступление Александра Лукашенко вселило в меня оптимизм Общество
16:06 Гусаков: научные советы МААН координируют сотрудничество между исследовательскими центрами Общество
15:56 Андросюк назвал гуманитарную помощь от ВОЗ беженцам знаком дружбы и добрососедства Общество
15:56 Интернет-ресурс "Брестская газета" признан экстремистскими материалами Происшествия
15:42 Турчин: ставим задачу за 5 лет заменить в Минской области старые фермы на современные комплексы Регионы
15:34 Льготы для семей с детьми-инвалидами в образовании, курортном лечении: в Витебске прошел телемост со Смоленском Регионы
15:32 Музейную экспозицию открыли в восстановленном усадебном доме Наполеона Орды Культура
15:28 Кочанова: площадка МПА СНГ позволяет странам высказать свое мнение и быть услышанными Общество
15:24 Определены победители академического этапа проекта "100 идей для Беларуси" Общество
15:21 Дзермант: под маркой борьбы с пандемией Запад стал закручивать гайки в сфере прав человека Общество
15:17 Кочанова: ситуация на границе - грязная, нечестная политика стран Запада в решении своих вопросов Политика
15:17 Вблизи д.Кисели Минского района сегодня временно ограничат движение Регионы
15:11 Главы бирж стран СНГ обсудили активизацию интеграционных процессов на товарных и финансовых рынках Экономика
15:09 Лучших молодых литераторов конкурса "Мост дружбы" наградили в Минске Культура
15:08 Филиал "Бабушкиной крынки" в Славгороде модернизировал производство сыров Регионы
15:06 Экстремистскими признаны еще два канала и чат в Telegram Происшествия
15:02 "Подстегнуть" иммунитет: кому, когда и зачем нужна бустерная вакцинация Общество
14:56 Три представителя Беларуси вошли в состав постоянных комиссий ЕОК Спорт
14:50 Зеленский считает правильным импорт электроэнергии из Беларуси в случае ее нехватки В мире
14:49 Курленко: Минская область в этом году сохранит положительное сальдо во внешней торговле Регионы
14:45 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1729 пациентов с COVID-19, выписаны 2183 Общество
14:39 Правоохранители задержали в Могилеве наркодилеров с 0,5 кг психотропа Происшествия
Все новости
Все новости
Регионы
26 ноября 2021, 15:08

Филиал "Бабушкиной крынки" в Славгороде модернизировал производство сыров

Производство сыра на филиале "Славгородский" ОАО "Бабушкина крынка"
Производство сыра на филиале "Славгородский" ОАО "Бабушкина крынка"

26 ноября, Славгород /Корр. БЕЛТА/. Филиал "Славгородский" ОАО "Бабушкина крынка" - управляющая компания холдинга "Могилевская молочная компания "Бабушкина крынка" модернизировал линию по производству сыров. С работой обновленной линии во время посещения Славгорода ознакомился первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков, передает корреспондент БЕЛТА.

Экскурсию для гостей провел генеральный директор ОАО "Бабушкина крынка" - управляющая компания холдинга "Могилевская молочная компания "Бабушкина крынка" Геннадий Скитов. Он подчеркнул: филиал в Славгороде специализируется на твердых и полутвердых сычужных сырах, сейчас налажен выпуск 15 наименований различной жирности и сроков созревания. Производственная мощность предприятия - 10 т сыра в сутки.

"Модернизация позволила нам расширить ассортимент продукции", - рассказал руководитель филиала Владимир Белюсь.

Руководитель филиала Владимир Белюсь
Руководитель филиала Владимир Белюсь

Для улучшения качества сыворотки были заменены отдельные виды оборудования. В частности, появилась новая пастеризационно-охладительная установка. Предусмотрено обновить и станцию второго подъема, станцию обезжелезивания воды.

На предприятии появилась новая камера для созревания продукции вместительностью до 265 т. По словам руководителя филиала, это позволит производить в Славгороде элитные сорта сыра с большим сроком созревания.

Филиалы "Бабушкиной крынки" расположены практически во всех районах области. Там производят более 250 наименований молочной продукции.

Как подчеркнул Максим Рыженков, поездка в Славгород прошла успешно. "Помимо знакомства с городом и производствами здесь на должном уровне прошел и прием граждан. Наша статистика показывает, что количество обращений в последние годы уменьшается. Есть вопросы, которые либо вовремя не дошли до председателя райисполкома, либо находятся в компетенции областных или республиканских властей. Я беру их с собой, чтобы более детально проработать", - подытожил Максим Рыженков. Он отметил, что жителям следует доверять местной власти и идти к ней за решением проблем.-0-

Пояснения Максиму Рыженкову дает генеральный директор холдинга "Могилевская молочная компания "Бабушкина крынка" Геннадий Скитов
Пояснения Максиму Рыженкову дает генеральный директор холдинга "Могилевская молочная компания "Бабушкина крынка" Геннадий Скитов

Фото Олега Фойницкого

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Могилевская область модернизация предприятие продукты питания Славгород
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Ребята из районов Гомельской области предложили рекордное число ноу-хау на конкурс "100 идей для Беларуси"
Фото из архива ГАИ проследит за опасными участками дорог в Брестской области 26-29 ноября
Фото Миноблисполкома Турчин: ставим задачу за 5 лет заменить в Минской области старые фермы на современные комплексы
Фото из архива Льготы для семей с детьми-инвалидами в образовании, курортном лечении: в Витебске прошел телемост со Смоленском
Скриншот карты СК Вблизи д.Кисели Минского района сегодня временно ограничат движение
Курленко: Минская область в этом году сохранит положительное сальдо во внешней торговле
Главное
Лукашенко: в Беларуси готовы сделать все для беженцев, попавших в беду
Лукашенко беженцам: бывают сложности, но я уверен, что мы преодолеем эти проблемы
"Не хотите решать - скажите, мы без вас будем решать эту проблему". Лукашенко о ЕС и проблеме беженцев
ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА в Minsk World! Инвестируйте в жилую и коммерческую недвижимость по СУПЕРЦЕНАМ!
Топ-новости
"Если бы все президенты в Европе были похожи на вас". Беженцы поблагодарили Лукашенко за поддержку
Лукашенко о перехваченном сообщении: западным политикам запретили говорить с журналистами о беженцах на границе
Лукашенко о скудности поступлений с Запада на беженцев: думают, через кого перечислить, чтобы украсть половину
Эксперты о приезде Президента к беженцам на границу: очень мощный ход
Рыженков: крупным предприятиям необходимо приходить в малые города со своими производствами
Беженец из Сирии: выступление Александра Лукашенко вселило в меня оптимизм
Прикидываются женихами, родными братьями и сотрудниками фирм по трудоустройству. Новые аферы от кибермошенников
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1729 пациентов с COVID-19, выписаны 2183
"Подстегнуть" иммунитет: кому, когда и зачем нужна бустерная вакцинация
Андросюк назвал гуманитарную помощь от ВОЗ беженцам знаком дружбы и добрососедства
Беженка в ТЛЦ: Европа, считающая себя демократической, не дала нам ни одного шанса
Сиренко: на конкурс "Мост дружбы" подавались серьезные произведения с глубоким внутренним содержанием
Минобороны: на польско-белорусскую границу прибывают иностранные военные контингенты
Подписан акт о готовности инженерно-технических сооружений физзащиты энергоблока №2 БелАЭС к эксплуатации
Политический консультант: Польша пиарится на ситуации с беженцами на границе
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Международный кинофестиваль "Лістапад" Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.