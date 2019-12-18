Фильтр из мыльной пленки и Саксонская чаша - турнир юных физиков пройдет в Гомеле

18 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. IX областной турнир юных физиков проходит 18-19 декабря в Гомельском государственном университете имени Ф.Скорины, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Участниками интеллектуального состязания стали старшеклассники из разных районов - всего около 100 ребят. В составе 20 команд конкурсанты сразятся в физических боях в ролях докладчиков, оппонентов и рецензентов. Также они проведут презентации экспериментальных заданий творческого характера, дадут теоретические обоснования авторских решений, будут отстаивать их в публичной полемике.

Кроме того, школьникам предложено 12 задач повышенного уровня сложности. Например, им нужно изучить свойства мыльной пленки - своеобразного фильтра для тяжелых и легких частиц. В задаче "Саксонская чаша" - исследовать параметры, определяющие время затопления чаши с отверстием в дне. Также ребятам предстоит разработать прибор для измерения тока, основанный на выделяющемся при его протекании тепле, определить факторы, влияющие на дальность и траекторию полета игральной карты, исследовать электрические характеристики нарисованной карандашом на бумаге линии.

Команду-победителя определят по количеству набранных баллов. Она представит регион на республиканском турнире юных физиков.

Организуют региональные интеллектуальные состязания главное управление образования Гомельского облисполкома, областной институт развития образования, ГГУ имени Ф. Скорины. Турнир нацелен на привлечение школьников к исследовательской работе в области физики и привитие им навыков проведения коллективных научных исследований.-0-