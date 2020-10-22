22 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Финал школьного кубка КВН пройдет в Могилеве 30 октября. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал директор областного совета РМОО "Белорусская лига КВН" Виталий Кудасов.

На сцене городского центра культуры и досуга выступят шесть команд из школ, лицеев и гимназий Могилева, Быхова и Барколабово.

"Последний раз школьный кубок КВН проходил в 2015 году, тогда чемпионом стала команда "Далматинцы" из Могилева. Потом был вынужденный перерыв, а теперь областное отделение РМОО "Белорусская лига КВН" совместно с Могилевским горисполкомом решили возродить добрую традицию. В отборочном туре приняли участие 11 команд", - отметил Виталий Кудасов.

Участников финала будут ждать три испытания: визитная карточка, видеоконкурс "Знакомьтесь, мой(я) любимый(ая)...", где команды расскажут про свой город, школу или поселок, музыкальный биатлон.

"Изначально финал кубка планировали провести еще в мае, однако из-за эпидемиологической ситуации его перенесли. Наши команды не растерялись и перешли в режим онлайн, а оргкомитет поддерживал участников, - отметил Виталий Кудасов. - Все с нетерпением ждут финала: зрители соскучились по хорошему юмору, а выступающие - по зрителям".

Начало мероприятия в 15.00. Вход бесплатный.-0-