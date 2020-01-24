Финансирование и строительство путепровода в Витебске идут по графику - прокуратура

24 января, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Финансирование и строительство Полоцкого путепровода в Витебске идут по графику, сообщил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, прокурор Витебской области Вадим Сущинский.

Главным возводимым сейчас объектом в областном центре является Полоцкий путепровод. Его стоимость составляет Br100 млн, в этом году собираются освоить Br60 млн.

"Ввод путепровода планируется к областным "Дажынкам". По нашим данным, финансирование и работы идут по графику. Думаю, если ничего строителям не помешает, они вложатся в срок", - отметил Вадим Сущинский.

Полоцкий путепровод закрыли по требованию прокуратуры области в ноябре 2018 года - его признали аварийным. После начала строительства ведомство ведет надзор за ходом работ.

Сегодня проходит коллегия об итогах работы органов прокуратуры Витебской области за 2019 год и задачах по укреплению законности и правопорядка. Так, в прошлом году уровень преступности на 10 тыс. населения составил 83,7, что ниже среднереспубликанского показателя (93,2). Тем не менее в регионе наметилась негативная тенденция роста общего числа преступлений (всего зарегистрировано 9 847 - на 172 случая больше, чем за 2018 год). "Рост преступности произошел за счет сферы информационных технологий. Это мошенничество, вымогательство с использованием компьютерной техники. Но в области наблюдается снижение тяжких и особо тяжких преступлений, краж, угонов машин, разбоев, рецидивной преступности, - сказал Вадим Сущинский. - Кроме того, поставлено на учет 248 коррупционных преступлений, к ответственности привлечены 116 должностных лиц".

По словам прокурора области, количество обращений граждан в 2019 году уменьшилось. В основном люди жаловались на решения органов внутренних дел и Следственного комитета. Прокуроры в прошлом году отменили 2 475 решений правоохранителей. Из них 98 с одновременным возбуждением уголовных дел, где в материале проверки нашли состав преступления. Поступали жалобы и на действия местных властей, ЖКХ, следователей.-0-