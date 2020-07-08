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08 июля 2020, 13:12

Физкультурно-оздоровительный комплекс с игровым залом и бассейном открылся в Новогрудке

8 июля, Новогрудок /Корр. БЕЛТА/. Современный физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, игровым и тренажерными залами открылся сегодня в Новогрудке, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Кравцов
Владимир Кравцов

Комплекс, получивший название "Лидер", возвели на ул.Дроздовича в молодом густонаселенном жилом районе Новогрудка. Новый комплекс включает спортивный зал с трибунами на 750 зрительских мест, 25-метровый бассейн, тренажерный и фитнес-залы, спортивные помещения для занятий легкой атлетикой, а также кафе.

"Это очередной шаг в реализации областной программы в развитии спорта, физкультурного движения. Сегодня в Новогрудке действуют три спортивные школы, есть отделение областного училища олимпийского резерва - и они получают прекрасную базу", - отметил во время церемонии открытия комплекса председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов. Он подчеркнул, что комплекс предназначен не только для занятий юных атлетов. Наоборот, здесь может заниматься любой желающий.

Владимир Кравцов отметил, что комплекс будет востребован не только жителями Новогрудка, но и близлежащих населенных пунктов, соседних районов. К слову, в Гродненской области подобные объекты планируют построить практически во всех райцентрах. В ближайшие два-три года регион планирует серьезно продвинуться в этом направлении.

Во время открытия от Гродненского облисполкома комплексу вручили сертификат в Br5 тыс. на покупку необходимого оборудования.

Также сертификат на Br10 тыс. учреждению вручил министр спорта и туризма Сергей Ковальчук. "На спортивной карте страны появился еще один современный объект. Уверен, что здесь свои первые шаги сделают будущие звезды спорта. Удачно выбрано и место для возведения комплекса: вокруг молодой район, жители которого оценят созданные здесь для занятий спортом условия", - подчеркнул он.

Ковальчук: в ближайшие годы в двух-трех районах каждой области появятся новые спортивные комплексыКовальчук: в ближайшие годы в двух-трех районах каждой области появятся новые спортивные комплексы
В частности, в Гродненской области физкультурно-оздоровительный комплекс появится в Слониме.

Новый объект уже востребован. Директор комплекса и размещающейся на его базе Новогрудской ДЮСШ №2 Сергей Юшкевич отметил, что, например, только на фитнес за последние дни записались более 200 желающих. Интересны жителям Новогрудка и соседних районов и занятия в тренажерном зале, бассейне, где также можно будет заниматься аквааэробикой.

"Сейчас в школе занимаются около 200 детей, но благодаря этому комплексу открываются новые возможности. Уже в ближайшее время количество воспитанников ДЮСШ №2 увеличится вдвое, - отметил Сергей Юшкевич. - Новые условия для работы позволили привлечь и тренерские кадры. Едут к нам и молодые специалисты". На базе школы откроются отделения плавания и волейбола, новый импульс получат такие виды спорта, как футбол и легкая атлетика. Теперь, благодаря специализированным залам, появилась возможность организовывать тренировочный и учебный процессы в круглогодичном режиме.

Также базу комплекса, в том числе современный игровой зал со зрительскими трибунами, планируется использовать для проведения соревнований различного уровня.-0-

Фото Леонида Щеглова

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