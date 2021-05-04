Флешмобы, концерты и тематические выставки - как в Могилеве отметят День Победы

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 4 мая 2021
Минск Переменная облачность +7°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
19:04 Обвиняемый в публичном оскорблении старшего помощника прокурора гомельчанин заключен под стражу Происшествия
18:48 Гарнизонный развод с участием подразделений милиции прошел в Минске Регионы
18:35 Минобороны: указ о лишении званий за дискредитирующие поступки закономерен Общество
18:27 Около 40 сотрудников МВД будут лишены специальных званий - Кубраков Общество
18:25 ФОТОФАКТ: Минск украсили ко Дню Победы Регионы
18:21 Госнаград и Благодарности Президента удостоены работники МТЗ, труженики АПК и военные Президент
18:11 Могилевчанин лишился более Br16,5 тыс. после предложения мошенников поучаствовать в спецоперации Происшествия
18:08 Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в 1/4 финала турнира в Мадриде Спорт
18:06 На участке М1 в Минском районе 5 мая временно ограничат движение Регионы
17:55 Заявки для работы в студенческих отрядах БРСМ подали более 21 тыс. молодых людей Общество
17:53 Более 80 бывших белорусских силовиков лишены званий за дискредитирующие поступки Президент
17:51 Экспорт белорусской сельхозпродукции в I квартале вырос на 5,3% Экономика
17:49 Организация БСЖ "Беллегпрома" дала старт марафону добрых дел ко Дню семьи Регионы
17:46 В Беларуси вводится запрет на регистрацию жилищных облигаций Президент
17:37 Планировавшие дестабилизировать работу ж/д жители Молодечненского района приговорены к колонии Происшествия
17:24 Флешмобы, концерты и тематические выставки - как в Могилеве отметят День Победы Регионы
17:19 Семейный фестиваль "Букидс. Профессии" пройдет в Ботаническом саду 12 и 13 июня Афиша
16:53 Пресечение трансграничной преступности - Арчаков обозначил приоритеты в работе таможни Общество
16:49 В Минске возбудили два уголовных дела за распространение сведений о частной жизни судей Происшествия
16:42 В Молодечно задержали соучастника группы телефонных мошенников Происшествия
16:37 Адвокаты 7 мая бесплатно проконсультируют малоимущих Общество
16:28 "Гомельоблимущество" через суд взыскало Br2,55 тыс. штрафа с победителя аукциона Регионы
16:09 Военнослужащие из Борисова поздравили ветерана ВОВ с предстоящим праздником Общество
16:06 Захотелось фейерверка - в Гомельском районе мужчина стрелял из ружья Происшествия
15:59 В Гродненской области в продаже выявили сливочный маргарин без молока Регионы
15:58 Рота почетного караула выступила у "Кургана Славы" в Бобруйском районе Регионы
15:45 Ученые БГУ разработали уникальную технологию восстановления загрязненных нефтепродуктами грунтов Общество
15:42 В Минске на перекрестке ул.Якуба Коласа - ул.Сурганова восстановлена работа светофора Регионы
15:25 Житель Минского района порезал колеса чужих авто Происшествия
15:22 Движение на участке автодороги М4 в Березинском районе временно ограничат 5 мая Регионы
Все новости
Все новости
Регионы
04 мая 2021, 17:24

Флешмобы, концерты и тематические выставки - как в Могилеве отметят День Победы

Фото из архива
Фото из архива

4 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Флешмобы, концерты и тематические выставки - в Могилеве утвердили программу праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, сообщили БЕЛТА в отделе идеологической работы и по делам молодежи Могилевского горисполкома.

"Некоторые мероприятия уже начались, часть из них будет продолжаться на протяжении всего мая, - сообщили в отделе идеологической работы и по делам молодежи областного горисполкома. - Во время празднования Дня Победы в областном центре запланирован ряд мероприятий: концерты, акции, развлекательные программы, художественные выставки, военно-патриотическая квест-игра, выставка военной техники, танцевальные флешмобы и многое другое".

Так, 5 мая в Могилевском институте МВД пройдет открытый диалог "Память сердца". Здесь же в 15.00 состоится военно-патриотический праздник "Поколение Победы". С 5 по 7 мая в Белорусско-Российском университете пройдет областная историческая интернет-олимпиада "Долгие версты войны…", посвященная 80-летию обороны Могилева. В выставочном зале музея истории Могилева с 5 по 8 мая будут проходить арт-занятия "Мы рисуем Победу". В эти же дни состоятся чествования ветеранов Великой Отечественной войны - представители Могилевского горисполкома передадут для них ценные подарки.

С 5 по 12 мая в окнах и фойе Могилевской детской школы изобразительных искусств будет работать выставка с произведениями учащихся "Война. Победа. Память". "С 5 мая и до конца месяца в окнах центральной городской библиотеки жители и гости областного центра смогут познакомиться с выставкой "Мгновение поиска", которая будет проходить при поддержке историко-патриотического поискового клуба "Виккру", - рассказали в горисполкоме.

В четверг, 6 мая, на спортивной площадке Могилевского государственного технологического колледжа (ул.Симонова, 2) пройдет спортивно-патриотическая программа "Равнение на Победу!". В этот же день в 13.00 состоится праздничный концерт "Пока мы помним - мы живем" в концертном зале Могилевской государственной гимназии - колледжа искусств имени Е.Глебова.

На набережной реки Дубровенка 7 мая пройдет кубок Беларуси и республиканские соревнования по легкоатлетическому кроссу в программе финала Всебелорусского легкоатлетического кросса "Победа" на призы газеты "СБ. Беларусь сегодня". Начало соревнований в 9.30.

В 10.00 в областном центре пройдет возложение цветов, венков к памятникам, обелискам и мемориалам. В этот же день в парке Подниколье состоится акция "Сад Памяти", где могилевчане высадят кусты сирени. В 12.00 в деревне Гаи Могилевского района пройдет митинг-реквием у памятника батальону милиции капитана К.Г.Владимирова. В полдень в Могилеве на различных площадках пройдут праздничные мероприятия, концертно-игровые программы и творческие выступления. На открытой площадке у Белорусского государственного университета пищевых и химических технологий праздничное мероприятие начнется в 13.00.

8 мая в Могилеве в 10.00 состоится Всебелорусский легкоатлетический забег - он стартует на набережной реки Дубровенка. В течение дня в городе запланированы концертные и творческие программы. Они будут проходить на открытых площадках и пришкольных территориях детских школ искусств. Как отметили в горисполкоме, весь город будет охвачен праздничными мероприятиями. В парке Подниколье в этот день с 12.00 до 16.00 пройдет военно-патриотическая игра "Мы - патриоты!". С 16.00 до 19.00 на открытой площадке Могилевского областного лечебно-диагностического центра состоится киноконцерт "Вспомним фильмы о войне" с участием духового оркестра ГУК "Могилевские городские оркестры".

День Победы в Могилеве начнется на площади Славы в 10.00 с торжественного мероприятия "В сердцах поколений - Великая Победа!". Здесь пройдет акция "Беларусь помнит" и молодежная патриотическая акция "Гордимся Родиной своей", посвященная Дню Государственного флага и Государственного герба Республики Беларусь. С 10.00 до 20.00 тут будет работать выставка военной техники.

С 11.00 до 16.00 на открытой площадке у Могилевского областного лечебно-диагностического центра пройдет праздничный концерт, городская акция "Вальс Победы". Здесь же музей истории Могилева с участием школьных музеев города подготовит музейную экспозицию "Дорогами Победы".

В Печерском лесопарке для гостей и жителей областного центра подготовят праздничную программу - выступления будут проходить на центральной эстраде и солдатской поляне с 12.00 до 16.00.

У Могилевского специального дома для ветеранов, престарелых и инвалидов активная молодежь готовит танцевальный флешмоб "Победный вальс" - выступления и поздравления ветеранов пройдут в 12.00. В сквере 40-летия Победы с 18.00 до 20.00 запланирован вечер отдыха "Победный май" с участием духового оркестра ГУК "Могилевские городские оркестры".

Большой праздничный концерт "Во славу Великой Победы" в исполнении артистов Могилевской областной филармонии с участием творческих коллективов Дворца культуры области, Могилевского городского центра культуры и досуга, учреждений образования и культуры города Могилева начнется в 20.00 на площади Славы. Здесь же пройдет общереспубликанская акция "Вальс Победы". Завершится праздничный день акцией "Споем "День Победы" и фейерверком.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
выставка концерт Могилев
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
Ключи от микроавтобусов вручает начальник ГУВД Мингорисполкома Михаил Гриб Гарнизонный развод с участием подразделений милиции прошел в Минске
ФОТОФАКТ: Минск украсили ко Дню Победы
Фото из архива На участке М1 в Минском районе 5 мая временно ограничат движение
Фото пресс-службы концерна "Беллегпром" Организация БСЖ "Беллегпрома" дала старт марафону добрых дел ко Дню семьи
Фото из архива "Гомельоблимущество" через суд взыскало Br2,55 тыс. штрафа с победителя аукциона
Фото из архива В Гродненской области в продаже выявили сливочный маргарин без молока
Главное
Александр Лукашенко и Роман Головченко Работа экономики, ответ на санкции, развитие чернобыльских территорий - Лукашенко принял с докладом Головченко
Головченко: экономика за первый квартал вышла на траекторию устойчивого роста
Более 80 бывших белорусских силовиков лишены званий за дискредитирующие поступки
Довольные клиенты – лучшая реклама! Жильцы Minsk World рассказали, как влюбились в комплекс
Топ-новости
Госнаград и Благодарности Президента удостоены работники МТЗ, труженики АПК и военные
Лукашенко обсудил с президентом НОК подготовку белорусских спортсменов к Олимпиаде в Токио
Головченко прокомментировал возможность передачи президентских полномочий Совбезу
СМИ должны больше писать о проблемах, которые власть знает и решает - Лискович
ФОТОФАКТ: Минск украсили ко Дню Победы
Пресечение трансграничной преступности - Арчаков обозначил приоритеты в работе таможни
Важно оставаться человеком в любых жизненных ситуациях - ветеран
Гарнизонный развод с участием подразделений милиции прошел в Минске
Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в 1/4 финала турнира в Мадриде
Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 5 мая
На участке М1 в Минском районе 5 мая временно ограничат движение
Назван состав белорусских борцов на мировой отбор к Играм в Токио
С оркестром и парадом во дворе - в Гродненской области чествуют ветеранов
За сутки в Беларуси зарегистрированы 697 пациентов с COVID-19, выписаны 617
Состояние 12-летнего Ромы Когодовского стабилизировано, но остается по-прежнему тяжелым - Минздрав
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.