Флешмобы, концерты и тематические выставки - как в Могилеве отметят День Победы

4 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Флешмобы, концерты и тематические выставки - в Могилеве утвердили программу праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, сообщили БЕЛТА в отделе идеологической работы и по делам молодежи Могилевского горисполкома.

"Некоторые мероприятия уже начались, часть из них будет продолжаться на протяжении всего мая, - сообщили в отделе идеологической работы и по делам молодежи областного горисполкома. - Во время празднования Дня Победы в областном центре запланирован ряд мероприятий: концерты, акции, развлекательные программы, художественные выставки, военно-патриотическая квест-игра, выставка военной техники, танцевальные флешмобы и многое другое".

Так, 5 мая в Могилевском институте МВД пройдет открытый диалог "Память сердца". Здесь же в 15.00 состоится военно-патриотический праздник "Поколение Победы". С 5 по 7 мая в Белорусско-Российском университете пройдет областная историческая интернет-олимпиада "Долгие версты войны…", посвященная 80-летию обороны Могилева. В выставочном зале музея истории Могилева с 5 по 8 мая будут проходить арт-занятия "Мы рисуем Победу". В эти же дни состоятся чествования ветеранов Великой Отечественной войны - представители Могилевского горисполкома передадут для них ценные подарки.

С 5 по 12 мая в окнах и фойе Могилевской детской школы изобразительных искусств будет работать выставка с произведениями учащихся "Война. Победа. Память". "С 5 мая и до конца месяца в окнах центральной городской библиотеки жители и гости областного центра смогут познакомиться с выставкой "Мгновение поиска", которая будет проходить при поддержке историко-патриотического поискового клуба "Виккру", - рассказали в горисполкоме.

В четверг, 6 мая, на спортивной площадке Могилевского государственного технологического колледжа (ул.Симонова, 2) пройдет спортивно-патриотическая программа "Равнение на Победу!". В этот же день в 13.00 состоится праздничный концерт "Пока мы помним - мы живем" в концертном зале Могилевской государственной гимназии - колледжа искусств имени Е.Глебова.

На набережной реки Дубровенка 7 мая пройдет кубок Беларуси и республиканские соревнования по легкоатлетическому кроссу в программе финала Всебелорусского легкоатлетического кросса "Победа" на призы газеты "СБ. Беларусь сегодня". Начало соревнований в 9.30.

В 10.00 в областном центре пройдет возложение цветов, венков к памятникам, обелискам и мемориалам. В этот же день в парке Подниколье состоится акция "Сад Памяти", где могилевчане высадят кусты сирени. В 12.00 в деревне Гаи Могилевского района пройдет митинг-реквием у памятника батальону милиции капитана К.Г.Владимирова. В полдень в Могилеве на различных площадках пройдут праздничные мероприятия, концертно-игровые программы и творческие выступления. На открытой площадке у Белорусского государственного университета пищевых и химических технологий праздничное мероприятие начнется в 13.00.

8 мая в Могилеве в 10.00 состоится Всебелорусский легкоатлетический забег - он стартует на набережной реки Дубровенка. В течение дня в городе запланированы концертные и творческие программы. Они будут проходить на открытых площадках и пришкольных территориях детских школ искусств. Как отметили в горисполкоме, весь город будет охвачен праздничными мероприятиями. В парке Подниколье в этот день с 12.00 до 16.00 пройдет военно-патриотическая игра "Мы - патриоты!". С 16.00 до 19.00 на открытой площадке Могилевского областного лечебно-диагностического центра состоится киноконцерт "Вспомним фильмы о войне" с участием духового оркестра ГУК "Могилевские городские оркестры".

День Победы в Могилеве начнется на площади Славы в 10.00 с торжественного мероприятия "В сердцах поколений - Великая Победа!". Здесь пройдет акция "Беларусь помнит" и молодежная патриотическая акция "Гордимся Родиной своей", посвященная Дню Государственного флага и Государственного герба Республики Беларусь. С 10.00 до 20.00 тут будет работать выставка военной техники.

С 11.00 до 16.00 на открытой площадке у Могилевского областного лечебно-диагностического центра пройдет праздничный концерт, городская акция "Вальс Победы". Здесь же музей истории Могилева с участием школьных музеев города подготовит музейную экспозицию "Дорогами Победы".

В Печерском лесопарке для гостей и жителей областного центра подготовят праздничную программу - выступления будут проходить на центральной эстраде и солдатской поляне с 12.00 до 16.00.

У Могилевского специального дома для ветеранов, престарелых и инвалидов активная молодежь готовит танцевальный флешмоб "Победный вальс" - выступления и поздравления ветеранов пройдут в 12.00. В сквере 40-летия Победы с 18.00 до 20.00 запланирован вечер отдыха "Победный май" с участием духового оркестра ГУК "Могилевские городские оркестры".

Большой праздничный концерт "Во славу Великой Победы" в исполнении артистов Могилевской областной филармонии с участием творческих коллективов Дворца культуры области, Могилевского городского центра культуры и досуга, учреждений образования и культуры города Могилева начнется в 20.00 на площади Славы. Здесь же пройдет общереспубликанская акция "Вальс Победы". Завершится праздничный день акцией "Споем "День Победы" и фейерверком.-0-