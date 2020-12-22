Фликеры носят преимущественно дети - ГАИ провела рейд по Витебску

22 декабря, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Витебске одежду, рюкзаки со светоотражающими элементами и брелоки-фликеры носят в основном дети. Такое мнение высказали сотрудники управления Госавтоинспекции по Витебской области корреспонденту БЕЛТА во время сегодняшнего профилактического рейда по городу.

Главной целью рейда была беседа с витебчанами о необходимости использования фликеров в темное время суток. "С начала года к административной ответственности за игнорирование правил дорожного движения и отсутствие световозвращающих элементов в Витебске привлечены 156 человек. Во время сегодняшнего рейда мы обратили внимание, что фликеры и одежду со светоотражающими вставками носят преимущественно дети", - отметила официальный представитель УГАИ Мария Комлева. Она подчеркнула, что эта проблема обостряется как раз в бесснежный сезон, когда на фоне темной и плохо освещенной дороги водители не замечают пешеходов, переходящих проезжую часть.

"Родители обязаны позаботиться о безопасности своих детей. Сейчас производители одежды стараются добавлять в свои изделия полоски из световозвращающих тканей. Это наиболее приемлемый вариант, ведь эти вставки расположены как раз на уровне пояса и груди - там, где их легче всего заметить водителям", - подчеркнула представитель УГАИ.

Из десятка остановленных сотрудниками Госавтоинспекции витебчан, в том числе детей, фликеров не было даже у половины из них. Многие в зимнее время носят практичную темную одежду, что увеличивает шанс не заметить их на дороге. Школьники и дошкольники носят рюкзаки и одежду со вставками, которые ярко видны в свете фар автомобилей. Их действительно видно издалека. Витебчанам, у которых не было при себе фликеров, Мария Комлева дарила их и убедительно просила использовать в темное время суток.

Следует помнить, что за передвижение по проезжей части без фликера предусмотрена административная ответственность и, по усмотрению инспектора ДПС, штраф от 1 до 3 базовых величин (1 БВ - Br 27). "Состояние алкогольного опьянения - отягчающее обстоятельство. Если гражданин в темное время суток перешел дорогу в неположенном месте и при этом был без фликера, то размер штрафа возрастает - от 3 до 5 БВ", - рассказал заместитель командира взвода межрайонного отдела ГАИ УВД Витебского облисполкома старший лейтенант милиции Иван Ючкович.

Госавтоинспекция напоминает, что фликеры позволяют увидеть пешехода в свете фар за 400 м. Это расстояние, которое дает возможность вовремя сбросить скорость автомобиля. Немало ДТП с участием пешеходов происходят из-за того, что водители не успевают заметить человека в темноте, затормозить или объехать его. Для предотвращения подобных несчастных случаев как раз и предназначены светоотражающие элементы.-0-