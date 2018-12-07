Формуляр Брест-Литовской крепости пополнит фонды мемориального комплекса

7 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Формуляр Брест-Литовской крепости, в котором зафиксирована вся ее история, начиная с момента основания города по 1901 год, пополнит фонды мемориального комплекса "Брестская крепость-герой", сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий филиалом "5-й форт" Александр Коркотадзе.

Оригинал этого документа, как и многие другие об истории Брестской крепости, хранится в Российском государственном военно-историческом архиве Москвы. "Мемориал заказал электронную копию формуляра. Он насчитывает более 600 листов. Всего откопировано более 1 тыс. страниц. Стоимость материалов составила $2 тыс. Оплатила их в качестве спонсорской помощи брестчанка Татьяна Мендель. Ожидаем, что в течение месяца-двух мы получим этот документ и начнем его изучать", - отметил Александр Коркотадзе.

Формуляр крепости представляет собой аналог судового журнала, куда вносились наиболее важные сведения о состоянии и эксплуатации фортификационного сооружения. Еще раньше мемориал приобрел формуляр с 1909 по 1916 годы. По словам собеседника, эти документы содержат много уникальных знаний, без которых достаточно сложно понять динамику развития Брестской крепости.

В 2017-2018 годах научные сотрудники мемориала вели активную исследовательскую работу в российских архивах. "По результатам этой работы был сделан заказ на копирование 85 чертежей и планов Брестской крепости, а также около 400 страниц различных документов. Получены, в частности, генеральные планы крепости с 1833 по 1914 годы, планы старого и нового Брест-Литовска. В документах отражены такие события, как назначение руководителя крепости, объявление Германией войны России, бои за Брест-Литовск 1915 года, дело об эвакуации Бреста. Эти материалы обошлись в Br12 тыс. Их для нас оплатила страховая компания "Белнефтестрах", - сказал заведующий V фортом.

В последние годы в мемориале наблюдают неуклонный рост интереса к Брестской крепости как памятнику фортификации. Учитывая большие планы по реставрации и музеефикации крепостных объектов, работа в архивах будет продолжена. За два года только на архивные исследования мемориалом потрачено более $8 тыс. спонсорских средств.-0-