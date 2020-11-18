Форум партнерских организаций инициативы "Витебск - обучающийся город" пройдет 27 ноября

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форум партнерских организаций в рамках Дня обучающегося города - 2020 пройдет в Витебске 27 ноября в онлайн-формате, сообщила корреспонденту БЕЛТА координатор проекта "Обучающийся город Витебск: синергия для развития" Евгения Почепко.

"Мы хотим собрать представителей организаций и инициатив Витебска и всей Беларуси, занимающихся образованием, дополнительным образованием или просто проводящих образовательные мероприятия, а также заинтересованных жителей города", - сказала она.

Трансляция запланирована с 11.00 до 14.00 из Музея истории Витебского народного художественного училища. Во время работы спикерами будет соблюдаться масочный этикет и безопасная дистанция.

В программе заявлено много интересных тем. Так, директор Витебского областного краеведческого музея Татьяна Старинская сделает обзор достижений и путей развития обучающихся городов. Член Белорусского союза дизайнеров Александр Вышка поделится примерами креативных решений для развития городских пространств и культурной жизни.

Будут работать секции экологии, предпринимательства, инклюзии, культуры. Эксперты из этих сфер расскажут о том, как сделать образовательные мероприятия прибыльными, экодружественными, инклюзивными.

Или, например, директор Витебского центра современного искусства, Музея истории ВНХУ Андрей Духовников будет рассуждать на тему "Как традиционный музей превратить в территорию образования?".

Организатором форума выступает инициатива "Витебск - обучающийся город" при поддержке партнеров. Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться на сайте https://vitog.by/forum.

Витебск в октябре 2018 года получил статус "Обучающийся город", став частью глобальной сети ЮНЕСКО. Она состоит из 223 городов из 51 страны мира, где рассматривают образование на протяжении всей жизни как средство повышения ее качества. Витебск стал первым в Беларуси, присоединившимся к этой сети. С тех пор инициатива работает над выполнением своей миссии - расширением возможностей получать образование и обучаться необходимым навыкам в любом возрасте.-0-