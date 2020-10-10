ФОТОФАКТ: Акция "День озеленения" прошла в Минской области

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральный аппарат Минприроды во главе с заместителем министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Александром Корбутом 10 октября благоустроил территорию на участке пересечения автодороги Р-58 "Минск-Калачи-Мядель" (Минская область) и М-14 (вторая кольцевая вокруг г. Минска). Сотрудниками министерства и Минским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды высажено 200 деревьев и кустарников.

Акция "День озеленения" под лозунгом "Посади дерево" проходит в рамках глобальной экологической кампании "Обустроим малую Родину", с целью обратить внимание на важность озеленения и наведения порядка на земле. По инициативе Минприроды с 2 октября по 2 ноября 2020 года в нашей стране проходит месячник по осенней посадке деревьев и кустарников в населенных пунктах.-0-

Фото Андрея Покумейко

Акция "День озеленения" проходит в Беларуси Минприроды просит учитывать, что для посадки деревьев и кустарников непригодны участки под инженерными сетями, коммуникациями, в непосредственной близости от стен зданий и сооружений.

Александр Корбут