ФОТОФАКТ: Аллея креативных елок появилась в Гродно

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аллея креативных новогодних елок от организаций и предприятий города открылась в парке им. Жилибера в Гродно.

Впервые идею о создании аллеи тематических елок реализовали в прошлом году. Тогда в Швейцарской долине появилось чуть более десятка новогодних красавиц.

"Желающих поучаствовать и представить свое видение того, как должна выглядеть новогодняя елка, почти четыре десятка. Это организации и предприятия различных форм собственности из Ленинского и Октябрьского районов Гродно", - рассказали в отделе культуры Гродненского горисполкома. Откроется и голосование на лучшую елку: выбирать ее будут горожане. Победителя наградят в новогоднюю ночь.-0-

Фото Леонида Щеглова,