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20:17
ФОТОФАКТ: Бабье лето в Гродненском районе
Регионы
20:00
Саммит ЕС утвердил договоренность о параметрах выхода Великобритании из Евросоюза
В мире
19:52
Белорусские военные провели инспекцию на территории Украины
Общество
19:31
Шестичасовым арт-баттлом художников начался фестиваль "Витебский листопад"
Культура
19:21
Бондарь: Дни культуры Туркменистана - яркая страница летописи духовного взаимообогащения
Культура
19:14
Белорусский фигурист Евгений Пузанов выиграл бронзу юниорского международного турнира в Минске
Спорт
18:52
Профсоюзные организации на оздоровление детей летом выделили более Br2 млн
Общество
18:22
Предприятия Гомеля в январе-августе увеличили экспорт товаров на четверть
Регионы
18:10
Выставка художницы Нины Ковальчук "Символы Беларуси в моделях" откроется 18 октября в Минске
Афиша
18:05
ЕЭК намерена принять техрегламент на вейпы
Экономика
17:52
В Нью-Дели введут ограничения на использование автомобилей
В мире
17:50
Костромская область заинтересована в поставках техники МАЗа, "Амкодора" и "Белкоммунмаша"
Экономика
17:45
Автомобиль сбил двухлетнего ребенка в Брестском районе
Происшествия
17:17
Легкоатлеты Ольга Мазуренок и Максим Недосеков выступят на Всемирных военных играх в Китае
Спорт
16:53
Онлайн-голосование на сайте детского "Евровидения" стартует 22 ноября
Культура
16:41
Ученые показали разумную "слизь" в зоопарке Парижа
Калейдоскоп
16:29
Летом в белорусских лагерях планируется оздоровить 394 тыс. детей
Общество
16:28
Промпроизводство в Беларуси в январе-сентябре увеличилось на 0,7%
Экономика
16:27
Поликлинику в 17-м микрорайоне Гомеля планируют ввести в эксплуатацию в 2020 году
Регионы
16:25
Розничный товарооборот в Беларуси в январе-сентябре вырос на 4,8%
Экономика
16:17
Закрепляемость молодых специалистов в Гомеле превышает 90%
Регионы
16:15
Комиссия Парламентского собрания обсудит в Минске проект бюджета СГ на 2020 год
Политика
16:15
Баскетболист Бенджамин-Павел Дуду получил право выступать за сборную Беларуси
Спорт
16:14
Грузоперевозки транспортных предприятий Беларуси в январе-сентябре сократились на 5,9%
Экономика
16:09
Конкурс инвестпроектов малого бизнеса объявлен в Беларуси
Общество
15:56
Российская биатлонистка Аделина Сабитова будет выступать за сборную Беларуси
Спорт
15:54
Более 45,5 тыс. деревьев планируют высадить в Гомельской области
Регионы
15:52
Дни Минска в ноябре пройдут в Шанхае, в 2020 году - в Пекине
Регионы
15:51
Современный центр питания на 250 мест появился в Витебском медуниверситете
Регионы
15:51
Новые футбольные поля с искусственным покрытием появились в Осиповичах и Браславе
Спорт
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17 октября 2019, 20:17
ФОТОФАКТ: Бабье лето в Гродненском районе
Фото Леонида Щеглова
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Теги
Гродненская область
природа
фоторепортаж
Новости рубрики Регионы
Предприятия Гомеля в январе-августе увеличили экспорт товаров на четверть
Поликлинику в 17-м микрорайоне Гомеля планируют ввести в эксплуатацию в 2020 году
Закрепляемость молодых специалистов в Гомеле превышает 90%
Более 45,5 тыс. деревьев планируют высадить в Гомельской области
Дни Минска в ноябре пройдут в Шанхае, в 2020 году - в Пекине
Современный центр питания на 250 мест появился в Витебском медуниверситете
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