ФОТОФАКТ: Беженцы в логистическом центре готовятся к ночлегу

18 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Беженцы, которые находятся в транспортно-логистическом центре недалеко от пункта пропуска "Брузги", готовятся к ночлегу. Они помогают волонтерам обустраивать спальные места.

Как сообщалось, сегодня все беженцы, которые оставались в стихийном лагере у КПП, переместились в центр временного размещения. Он был создан по поручению Президента Беларуси.

Белорусская сторона делает все возможное, чтобы обеспечить людей, застрявших на белорусско-польской границе, всем необходимым. В ТЛЦ доставляются продукты, теплая одежда. Помогают беженцам не только органы власти, но и общественные организации, неравнодушные люди. Здесь организовано горячее питание, беженцы получают сухой паек, открыт пункт вакцинации, на территории круглосуточно дежурят медики. -0-