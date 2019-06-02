ФОТОФАКТ: Брест принял участников этапа Электромобильного Марафона на Кубок Андрея Нагеля

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брест принял участников и дал старт этапу Электромобильного Марафона на Кубок Андрея Нагеля.

Ралли стартовало 27 мая в Монте-Карло (Монако). Позади у претендентов на победу осталось 8 Европейских государств, 7 дней гонки и 2400 км дороги.

Следующей контрольной точкой станет городской поселок Мир, а финишную черту гонщики пересекут в Минске. В понедельник участники марафона прибудут на Республиканский полигон для испытаний электромобилей Объединенного института машиностроения НАН Беларуси, где после торжественной церемонии смогут ознакомиться с выставкой электротранспорта производства Республики Беларусь. После торжественной церемонии на старте, в качестве неофициальных гостей гонки, участие примут электромобили, созданные в Объединенном институте машиностроения НАН Беларуси.-0-

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Фото Вадима Якубенка