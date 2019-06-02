Мобильная версия
Европейские игры
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
3 июня 2019, Пн
+12°C
Ясно EUR 2.3384
USD 2.0989
RUB 3.2073
Главное
Александр Лукашенко Беларуси интересен опыт зарубежных стран в сфере конституционного права - Лукашенко
Президент
РЕПОРТАЖ: Шанс, который нельзя упустить
Регионы
"Беллегпром" планирует открыть шоу-рум в Минске и выпускать больше одежды для молодежи
Экономика
РЕПОРТАЖ: В глубь веков на машине времени: в Беловежской пуще открылся археологический музей
Регионы
"Беларусьфильм" помог с реквизитом для популярного сериала "Чернобыль"
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
ФОТОФАКТ: "Неман" дома уступил "Славии" 0:1
00:37 Спорт
Президент Австрии приведет к присяге переходное правительство 3 июня
23:34 В мире
ФОТОФАКТ: Брест принял участников этапа Электромобильного Марафона на Кубок Андрея Нагеля
23:10 Регионы
Брестское "Динамо" вернулось на первое место в чемпионате Беларуси
22:35 Спорт
"Беларусьфильм" помог с реквизитом для популярного сериала "Чернобыль"
22:14 Общество
В Таиланде на рынке произошел пожар
22:05 В мире
Найденный в Бобруйске уникальный шлем мог принадлежать полоцкому князю Изяславу - историки
21:21 Общество
ФОТОРЕПОРТАЖ: Участников из 7 стран собрал праздник "Браславские зарницы"
21:13 Регионы
Гандболисты "Вардара" второй раз выиграли Лигу чемпионов
20:55 Спорт
"Беллегпром" планирует открыть шоу-рум в Минске и выпускать больше одежды для молодежи
20:06 Экономика
"Крылья Советов" и "Уфа" сохранили места в российской премьер-лиге
19:45 Спорт
Лидер Социал-демократической партии Германии объявила об отставке
19:35 В мире
В Алжире перенесли выборы президента – нет кандидатов
18:59 В мире
Мужчина в Березе получил тяжелые травмы от падения с балкона 5 этажа
18:30 Происшествия
Более 9 тыс. га леса горит в регионах России
18:25 В мире
Виктория Азаренко и Эшли Барти вышли в 1/8 финала парного разряда "Ролан Гаррос"
18:04 Спорт
РЕПОРТАЖ: Шанс, который нельзя упустить
17:55 Регионы
Александр Глеб расстался с БАТЭ
17:16 Спорт
Автобус врезался в грузовик в Ростовской области, пострадали 15 человек
16:52 В мире
Около 8,9% территории Беларуси относятся к особо охраняемым
16:45 Общество
Все новости
Темы
Чемпионат Беларуси по футболу-2019 Чемпионат Беларуси по футболу-2019
Международная детская социальная программа "Футбол для дружбы" Международная детская социальная программа "Футбол для дружбы"
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Выход Великобритании из ЕС Выход Великобритании из ЕС
Прямые телефонные линии власти с населением Прямые телефонные линии власти с населением
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

ФОТОФАКТ: Брест принял участников этапа Электромобильного Марафона на Кубок Андрея Нагеля

Регионы 02.06.2019 | 23:10

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брест принял участников и дал старт этапу Электромобильного Марафона на Кубок Андрея Нагеля.

Ралли стартовало 27 мая в Монте-Карло (Монако). Позади у претендентов на победу осталось 8 Европейских государств, 7 дней гонки и 2400 км дороги.

Следующей контрольной точкой станет городской поселок Мир, а финишную черту гонщики пересекут в Минске. В понедельник участники марафона прибудут на Республиканский полигон для испытаний электромобилей Объединенного института машиностроения НАН Беларуси, где после торжественной церемонии смогут ознакомиться с выставкой электротранспорта производства Республики Беларусь. После торжественной церемонии на старте, в качестве неофициальных гостей гонки, участие примут электромобили, созданные в Объединенном институте машиностроения НАН Беларуси.-0-

fff11

Фото Вадима Якубенка

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
автогонки, марафон, Национальная академия наук, технологии, электротранспорт
Версия для печати
Новости рубрики Регионы
К списку
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3384 BYN 2.337 BYN 2.34 BYN
USD
2.0989 BYN 2.097 BYN 2.1 BYN
RUB
3.2073 BYN 3.2 BYN 3.215 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко: в ближайшее время в Беларуси будет или новая Конституция, или внесут правки в действующую
Все видео

Фотоновости

Брест принял участников этапа Электромобильного Марафона на Кубок Андрея Нагеля
Все фото

Инфографика

1 июня - Международный день защиты детей На 1 января 2019 года в Беларуси проживали 1868 тыс. детей в возрасте до 18 лет.
Вся инфографика
Президент
Во время заседания Лукашенко на саммите ЕАЭС назвал главную задачу текущего дня в развитии союза
Беларусь надеется на продолжение продуктивного диалога с Италией - Лукашенко
Лукашенко назначил Эдгара Мартиросяна судьей Верховного суда
Политика
Александр Турчин. Фото из архива Турчин обсудил в Казахстане развитие совместных проектов, включая нефтяное соглашение
Перспективы развития белорусско-американского межрегионального сотрудничества обсудили в МИД
Главы правительств стран СНГ подписали в Ашхабаде пакет документов о сотрудничестве
Экономика
Во время зседания Беларусь предлагает связать стратегию экономического развития СНГ с инициативой "Пояс и путь"
"Беллегпром" планирует открыть шоу-рум в Минске и выпускать больше одежды для молодежи
"Белэксимгарант" заключит с Банком развития договоры добровольного страхования экспортных рисков
Происшествия
Фото из Telegram-канала "ЧП Беларусь" В Рогачевском районе горел комбайн
Мужчина в Березе получил тяжелые травмы от падения с балкона 5 этажа
Три человека спасли при пожаре в Бресте
Общество
Владимир Макей Интересы детей находятся в фокусе пристального внимания государственной политики Беларуси - Макей
"Беларусьфильм" помог с реквизитом для популярного сериала "Чернобыль"
Найденный в Бобруйске уникальный шлем мог принадлежать полоцкому князю Изяславу - историки
Спорт
Футболисты "Ливерпуля" выиграли Лигу чемпионов. Фото официального twitter-аккаунта УЕФА Футболисты "Ливерпуля" в шестой раз выиграли Лигу чемпионов, победив "Тоттенхэм"
ФОТОФАКТ: "Неман" дома уступил "Славии" 0:1
Брестское "Динамо" вернулось на первое место в чемпионате Беларуси
Технологии
Фото Reuters Итальянские ученые доказали негативное влияние Тwitter на успеваемость студентов
Hyundai разработала двухэтажный электробус
Летающее такси на водороде показали в США
Культура
Лучшие фото БЕЛТА в мае
ФОТОРЕПОРТАЖ: Лорин и J:Морс выступили в День Швеции в Минске
Фотопортреты Шагала, Маяковского, Цветаевой, Моне покажут на выставке в Минске
В мире
Фото The Virginian - Pilot Эмигрировавший в США уроженец Могилева погиб во время стрельбы в Вирджинии-Бич
Президент Австрии приведет к присяге переходное правительство 3 июня
В Таиланде на рынке произошел пожар
Калейдоскоп
Никита Белько. Фото из Instagram-аккаунта телеканала Минчанин Никита Белько стал победителем третьего сезона российского телешоу "Битва талантов"
Гороскоп на июнь 2019 года
ФОТОРЕПОРТАЖ: Экстремальный забег с препятствиями Alfa Run VIRUS прошел под Вильнюсом
Все круглые столы
Круглый стол Александр Попков,
Татьяна Конончук,
Зенон Гришкевич,
Игорь Голубицкий,
Григорий Василевич,
Татьяна Вертинская 29 мая Местное самоуправление: на пути к совершенствованию Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко 10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева 11 февраля Современной школе – современные программы и учебники Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Ирина Бабаченок,
Виолетта Брезовская,
Жанна Тарасевич 28 декабря Условия ведения бизнеса в Беларуси: что изменилось за год? Круглый стол Геннадий Давыдько,
Ольга Левко,
Василий Воронин,
Степан Темушев,
Денис Дук 1 октября Исторические формы белорусской государственности в IX–XIII вв.
Пресс-центр
Пресс-конференция Инна Шлык,
Алла Бенедиктович,
Людмила Солдак,
Константин Петрашко,
Елена Костюкова 30 мая Презентация интерактивной интернет-карты для детей "Открой Минск" Круглый стол Александр Попков,
Татьяна Конончук,
Зенон Гришкевич,
Игорь Голубицкий,
Григорий Василевич,
Татьяна Вертинская 29 мая Местное самоуправление: на пути к совершенствованию Пресс-конференция Жанна Романович,
Ольга Верамей 22 мая О создании в городе Минске безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц Пресс-конференция Ольга Верамей 21 мая Как будет развиваться белорусская строительная отрасль. План мероприятий по реализации Директивы №8 Пресс-конференция Михаил Прокопенко,
Юрий Натычко,
Андрей Илларионов,
Петр Прудников,
Ольга Езапенкова,
Людмила Фокеева 15 мая Подготовка инфраструктуры города Минска к II Европейским играм
Газета 7 дней
Выпускной? КЛАСС!
При параде
Секреты "отца" Штирлица
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Андрей ХУДЫК. На пути в зеленое будущее
Яков АЛЕКСЕЙЧИК. Главный обелиск
Михаил ПЕТРОВИЧ. Экономическая сущность здоровья
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия