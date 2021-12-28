ФОТОФАКТ: Брестские военнослужащие приняли участие в акции "Наши дети"

Новости темы "Благотворительная акция "Наши дети""
28 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. 28 декабря военнослужащие 38-й Брестской отдельной гвардейской Венской Краснознаменной десантно-штурмовой бригады совместно с Брестским областным детским фондом присоединились к республиканской акции "Наши дети" и поздравили воспитанников Кобринской детской деревни с наступающими новогодними праздниками. Во время акции для детей на территории войсковой части состоялся новогодний утренник с участием Деда Мороза, Снегурочки и сказочных персонажей.-0-
Фото Вадима Якубёнка