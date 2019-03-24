ФОТОФАКТ: День открытых дверей у брестских военных

24 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. 24 марта на полигоне "Брестский" состоялся день открытых дверей для родителей и родственников военнослужащих 38-й отдельной десантной штурмовой бригады и артиллерийских подразделений сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Целью мероприятия является демонстрация условий проживания и проведения занятий по боевой подготовке во время длительных полевых учений. Гостям лагеря десантников был продемонстрирован ряд учебных точек, где они смогли ознакомиться с бытом солдат в полевых условиях, отведать солдатской каши и послушать концерт художественной самодеятельности 38-й ОДШБР и творческих коллективов г. Бреста.-0-

Фото Вадима Якубёнка

Гвардии сержант Владислав Левицкий играет на гитаре во время дня открытых дверей на полигоне "Брестский"

(слева направо) гвардии младший сержант Иван Князев, сержант Владислав Левицкий и рядовой Роман Дергачев

Во время дегустации солдатской каши