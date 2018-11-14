ФОТОФАКТ: Деревья в честь 150-летия со дня рождения Ганди посадили в Лошицком парке

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посадка памятных деревьев по случаю 150-летия со дня рождения индийского политического и общественного деятеля Махатмы Ганди. В церемонии приняли участие председатель Совета Республики Михаил Мясникович, заместитель министра иностранных дел Андрей Дапкюнас, представители посольства Индии в Беларуси.-0-

Фото Рамиля Насибулина

Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Беларуси Сангитой Бахадур

Председатель Совета Республики Михаил Мясникович

Заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас

Председатель Совета Республики Михаил Мясникович

Генеральный директор ОАО "БЕЛАЗ" Петр Пархомчик садит дерево

Председатель БелТПП Владимир Улахович садит дерево

Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Беларуси Сангитой Бахадур

Директор Национального художественного музея Владимир Прокопцов

Глава белорусско-индийской фармкомпании "Глоринкор" Дмитрий Клевжиц садит дерево