ФОТОФАКТ: Деревья в честь 150-летия со дня рождения Ганди посадили в Лошицком парке

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посадка памятных деревьев по случаю 150-летия со дня рождения индийского политического и общественного деятеля Махатмы Ганди. В церемонии приняли участие председатель Совета Республики Михаил Мясникович, заместитель министра иностранных дел Андрей Дапкюнас, представители посольства Индии в Беларуси.-0-
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