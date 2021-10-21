ФОТОФАКТ: Домашний контактный зоопарк "ДоРеНи"

Верблюд Изабелла
21 октября, Солигорский район /Корр. БЕЛТА/. Семья Буйняковых в д.Чепели Солигорского района переехала жить из города в деревню и открыла свой контактный зоопарк. Многодетная семья Светланы и Игоря начала свое дело в 2017 году с покупки лошади. Сегодня у них агроусадьба и домашний контактный зоопарк, в котором живут более 200 животных и птиц, в том числе шиншиллы, верблюд, страус, лиса и павлин.-0-
Фото Рамиля Насибулина
Игорь и Светлана Буйняковы
Носуха Лёлик
Енотовидные собаки Моня и Сара
Хорьки
Снежная лисица Барсик
Голубь Павлин
Золотой фазан
Африканские страусы Григорий и Глафира
Поросята породы кармах
Шотландская пони Джули
Як Гранд
Корова
Барашки
Гусь Кеша
Коза зааненской породы Зефирка
Любимица семьи коза Роза
Лошадь тракененской породы Ириска и нутрия Кузя