ФОТОФАКТ: Домашний контактный зоопарк "ДоРеНи"

21 октября, Солигорский район /Корр. БЕЛТА/. Семья Буйняковых в д.Чепели Солигорского района переехала жить из города в деревню и открыла свой контактный зоопарк. Многодетная семья Светланы и Игоря начала свое дело в 2017 году с покупки лошади. Сегодня у них агроусадьба и домашний контактный зоопарк, в котором живут более 200 животных и птиц, в том числе шиншиллы, верблюд, страус, лиса и павлин.-0-

Фото Рамиля Насибулина

Игорь и Светлана Буйняковы

Носуха Лёлик

Енотовидные собаки Моня и Сара

Хорьки

Снежная лисица Барсик

Голубь Павлин

Золотой фазан

Африканские страусы Григорий и Глафира

Поросята породы кармах

Шотландская пони Джули

Як Гранд

Корова

Барашки

Гусь Кеша

Коза зааненской породы Зефирка

Любимица семьи коза Роза

Лошадь тракененской породы Ириска и нутрия Кузя