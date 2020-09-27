ФОТОФАКТ: Доска почетных граждан появилась в Витебске

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске сегодня торжественно открыли Доску почетных граждан города. Объект находится в сквере у площади Ленина. Раньше здесь была Доска почета области и Витебска. Всего в списке почетных граждан Витебска 57 человек. Звания удостоены люди разных профессий и судеб. Это участники Великой Отечественной войны, Герои Советского Союза, артисты, спортсмены, военные, работники культуры, строители, руководители предприятий, учреждений образования и многие другие.

Также в областном центре сегодня открыли две мемориальные доски почетным гражданам города. Первая появилась по ул.Кирова, 2 в честь одного из основателей партизанского движения на Витебщине Михаила Бирюлина. Вторую установили по пр.Людникова, 15, она посвящена одному из организаторов партизанского движения, заслуженному мелиоратору БССР Даниилу Райцеву.

Фото Александра Хитрова

Почетный гражданин Витебска Валентина Широкова

Председатель Витебского горисполкома Вадим Зарянкин

Заместитель председателя Витебского горисполкома Виктор Глушин