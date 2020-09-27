ФОТОФАКТ: Доска почетных граждан появилась в Витебске

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске сегодня торжественно открыли Доску почетных граждан города. Объект находится в сквере у площади Ленина. Раньше здесь была Доска почета области и Витебска. Всего в списке почетных граждан Витебска 57 человек. Звания удостоены люди разных профессий и судеб. Это участники Великой Отечественной войны, Герои Советского Союза, артисты, спортсмены, военные, работники культуры, строители, руководители предприятий, учреждений образования и многие другие.
Также в областном центре сегодня открыли две мемориальные доски почетным гражданам города. Первая появилась по ул.Кирова, 2 в честь одного из основателей партизанского движения на Витебщине Михаила Бирюлина. Вторую установили по пр.Людникова, 15, она посвящена одному из организаторов партизанского движения, заслуженному мелиоратору БССР Даниилу Райцеву.
Фото Александра Хитрова