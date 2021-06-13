ФОТОФАКТ: Духовенству и прихожанам Гродненской епархии представили епископа Антония

13 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. 13 июня Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси совершил служение Божественной литургии в Свято-Покровском кафедральном соборе, во время которой представил духовенству и прихожанам Гродненской епархии епископа Антония, назначенного решением Священного Синода Русской Православной Церкви епископом Гродненским и Волковысским. -0-

Фото Леонида Щеглова

Епископ Гродненский и Волковысский Антоний

Заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Пранюк, епископ Гродненский и Волковысский Антоний и Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси