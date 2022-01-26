ФОТОФАКТ: Экспорт услуг для Казахстана на ЗАО "Гомельский ВСЗ" составляет более 40%

26 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. На ЗАО "Гомельский вагоностроительный завод" ремонтируют и восстанавливают пассажирские вагоны, почтово-багажные и вагоны специального назначения. Активными партнерами предприятия в последние годы выступают железнодорожники Казахстана. В настоящее время экспорт услуг для этой страны составляет более 40%. В ремонтных цехах Гомельского вагоностроительного завода одновременно находится более 100 вагонов, а ежемесячно на линейку готовности выпускаются более 50 находящихся в ремонте вагонов, почти половина из которых - для Казахстанских железных дорог.-0-

Фото Сергея Холодилина

Начальник участка вагоно-сборочного цеха Василий Богачкин

Во время приемки готовых вагонов (слева направо): начальник бюро отдела маркетинга Дмитрий Асташкин, представители Казахстанских железных дорог Сулеймен Махамбетов и Дидар Кубашев, начальник отдела маркетинга Юрий Макаров