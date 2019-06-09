ФОТОФАКТ: Фестиваль народной музыки "Звіняць цымбалы і гармонік" открылся в Поставах

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный фестиваль народной музыки "Звіняць цымбалы і гармонік" открылся 8 июня в Поставах программой "З юбілеем, родны горад".

Выступает председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев

Первый заместитель министра культуры Наталья Карчевская

В нынешнем году форум, отмечающий свое 30-летие, собрал творческие коллективы и индивидуальных исполнителей из Беларуси, России, Литвы, Латвии, Эстонии, Украины и Грузии. Все мероприятия фестиваля проходят под знаками празднования 610-летия Постав и 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Организаторами выступили Министерство культуры, Витебский облисполком и Поставский райисполком.-0-

Фото Александра Хитрова