ФОТОФАКТ: Фестиваль народной музыки "Звіняць цымбалы і гармонік" открылся в Поставах

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный фестиваль народной музыки "Звіняць цымбалы і гармонік" открылся 8 июня в Поставах программой "З юбілеем, родны горад".
В нынешнем году форум, отмечающий свое 30-летие, собрал творческие коллективы и индивидуальных исполнителей из Беларуси, России, Литвы, Латвии, Эстонии, Украины и Грузии. Все мероприятия фестиваля проходят под знаками празднования 610-летия Постав и 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
Организаторами выступили Министерство культуры, Витебский облисполком и Поставский райисполком.-0-
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