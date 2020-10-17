ФОТОФАКТ: Фестиваль "Витебский листопад" прошел в городе на Двине

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. XXXIV Открытый фестиваль авторской песни, поэзии и визуальных искусств "Витебский листопад - 2020" прошел в областном центре. В городе на Двине собрались музыканты, поэты, авторы-исполнители из нескольких стран. Участниками открытого конкурса стали представители Беларуси, Германии, Израиля, Казахстана, России и Украины.-0-
Фото Александра Хитрова
Выступает лауреат фестиваля Юлия Гусакова
Выступает лауреат фестиваля Дмитрий Юртаев
Вера Лебедевская
Выступает лауреат фестиваля Марина Барановская