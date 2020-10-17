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17 октября 2020, 22:36

ФОТОФАКТ: Фестиваль "Витебский листопад" прошел в городе на Двине

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. XXXIV Открытый фестиваль авторской песни, поэзии и визуальных искусств "Витебский листопад - 2020" прошел в областном центре. В городе на Двине собрались музыканты, поэты, авторы-исполнители из нескольких стран. Участниками открытого конкурса стали представители Беларуси, Германии, Израиля, Казахстана, России и Украины.-0-

Фото Александра Хитрова

@beltanews

Выступает лауреат фестиваля Юлия Гусакова
Выступает лауреат фестиваля Юлия Гусакова
Выступает лауреат фестиваля Дмитрий Юртаев
Выступает лауреат фестиваля Дмитрий Юртаев
Вера Лебедевская
Вера Лебедевская
Выступает лауреат фестиваля Марина Барановская
Выступает лауреат фестиваля Марина Барановская
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