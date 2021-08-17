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Новости
11:18
В Беларуси утверждены новые правила по сертификации гражданских воздушных судов
Общество
11:17
Турникетами уже оборудованы 85% школ Минска, видеокамерами - 82%
Регионы
11:13
Житель Гродно выбросил из окна стеклянную бутылку и стал фигурантом уголовного дела
Происшествия
11:12
На "Яблочном фэсте" в Шарковщинском районе выступят 19 творческих коллективов
Общество
11:03
Новая Зеландия вводит жесткий карантин из-за единственного случая COVID-19
В мире
11:01
В Ивановском районе работники МЧС нашли заблудившихся при сборе грибов женщин
Происшествия
10:58
В Минске возбуждено уголовное дело в отношении Божены Жолудь
Происшествия
10:54
Генпрокуратура инициировала создание комиссии по оценке имущественного вреда, причиненного в годы ВОВ
Общество
10:46
На Августовском канале выкашивают водную растительность на фарватере
Общество
10:45
Систему мониторинга общественной безопасности коснутся изменения? Лукашенко представили проект указа
Президент
10:45
Уйти от банкротства к реабилитации - как в Беларуси хотят спасать проблемные предприятия
Президент
10:44
От союзных программ и экономики до национальной безопасности - Лукашенко собрал совещание с Совмином
Президент
10:34
В Беларуси за сутки потушены 4 лесных и 2 торфяных пожара
Общество
10:32
Мужчина погиб на пожаре в Чечерском районе
Происшествия
10:31
В Борисовском районе раскрыто хищение древесины на Br11,5 тыс.
Происшествия
10:31
Более 300 передвижных пунктов вакцинации организовано в Гродненской области
Регионы
10:28
Треть переболевших ковидом восстанавливают здоровье дольше 3 месяцев - Роспотребнадзор
В мире
10:23
Новый кормосмеситель-раздатчик "АМКОДОР" прошел сертификацию ЕАЭС
Экономика
10:23
ФОТОФАКТ: Грозовой фронт в Гродно
Регионы
10:17
Минприроды предложило обсудить вопросы локального мониторинга окружающей среды
Общество
10:12
Караник о вакцинации: это возможность снизить риск заражения и защититься от тяжелых форм инфекции
Регионы
10:01
В Германии разрешили вакцинацию подростков от 12 лет
В мире
09:51
Власти Гаити объявили траур по жертвам землетрясения
В мире
09:50
"Талибан" объявил всеобщую амнистию для чиновников в Афганистане
В мире
09:47
Оршанский инструментальный завод получит Br10 млн из республиканского инновационного фонда
Экономика
09:33
Выезда из Беларуси в ЕС ожидают более 880 фур
Общество
09:31
Байден заявил, что не жалеет о решении вывести американские войска из Афганистана
В мире
09:31
В Осиповичском районе в лобовом столкновении автомобилей травмированы 3 человека
Происшествия
09:29
События в Афганистане являются тревожным сигналом для партнеров США вне НАТО - The National Interest
В мире
09:13
Мобильные датчики контроля скорости будут работать на 12 участках в Минске
Регионы
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17 августа 2021, 10:23
ФОТОФАКТ: Грозовой фронт в Гродно
17 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Грозовой фронт накрыл Гродно этой ночью.-0-
Фото Леонида Щеглова
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Гродно
Новости рубрики Регионы
Турникетами уже оборудованы 85% школ Минска, видеокамерами - 82%
Более 300 передвижных пунктов вакцинации организовано в Гродненской области
Караник о вакцинации: это возможность снизить риск заражения и защититься от тяжелых форм инфекции
Мобильные датчики контроля скорости будут работать на 12 участках в Минске
Фестиваль женского бизнеса проведут в Бресте 25 августа
Электронная ярмарка вакансий для гомельчан пройдет 20 августа
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От союзных программ и экономики до национальной безопасности - Лукашенко собрал совещание с Совмином
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В Беларуси утверждены новые правила по сертификации гражданских воздушных судов
Генпрокуратура инициировала создание комиссии по оценке имущественного вреда, причиненного в годы ВОВ
Беларусь и Египет обсудили возможности роста товарооборота и услуг
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Беларусь завоевала 8 медалей на ЧМ по классическому парашютизму в российском Кемерово
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