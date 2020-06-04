ФОТОФАКТ: Как выглядит сейчас третья линия метро. Станция "Ковальская Слобода"

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые станции метро готовятся к вводу в эксплуатацию - "Ковальская Слобода", "Вокзальная", "Юбилейная площадь" и "Площадь Франтишка Богушевича". Станция "Ковальская Слобода" готова на 98%. Она будет оформлена в темных тонах, ее украсят кованые светильники. Элементы декора помогут раскрыть дизайнерскую задумку и сохранить историю столицы (раньше в этом районе жили ковали). Завершен монтаж автоматических дверей, которые помогут обезопасить пассажиров от падения на рельсы. Открываться они будут одновременно с дверями поезда.-0-

Фото Оксаны Манчук