ФОТОФАКТ: Коллекционер собрал на домашнем подворье более чем 3 тыс. предметов быта

10 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Виктор Бех из городского поселка Стрешин Жлобинского района собрал на своем подворье коллекцию из более чем 3 тыс. предметов. Среди экспонатов домашнего музея бюсты Сталина, Ленина, Дзержинского, несколько раритетных автомобилей и мотоцикл немецкого производства. Есть много предметов домашнего обихода, предметов, облегчающих труд человека, да и много чего, кроме оружия.
Свою домашнюю коллекцию Виктор Бех собирается передать в фонды Жлобинского районного краеведческого музея.-0-
Фото Сергея Холодилина
Виктор Бех