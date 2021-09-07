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07 сентября 2021, 14:06

ФОТОФАКТ: Крупномасштабное учение прошло в Национальном аэропорту

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комплексное учение по поисковому и аварийно-спасательному обеспечению полетов прошло в Национальном аэропорту Минск. К участию привлекались силы и средства Национального аэропорта Минск, авиакомпаний Belavia и Transaviaexport, Белаэронавигации, МЧС, Минздрава, Минского отдела внутренних дел на воздушном транспорте, государственных пограничного и таможенного комитетов. Всего в учении были задействованы около 100 человек, 20 единиц техники, 2 воздушных судна, вертолет МЧС.-0-

Фото Оксаны Манчук

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аэропорт Минск учения
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