ФОТОФАКТ: Крупномасштабное учение прошло в Национальном аэропорту

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комплексное учение по поисковому и аварийно-спасательному обеспечению полетов прошло в Национальном аэропорту Минск. К участию привлекались силы и средства Национального аэропорта Минск, авиакомпаний Belavia и Transaviaexport, Белаэронавигации, МЧС, Минздрава, Минского отдела внутренних дел на воздушном транспорте, государственных пограничного и таможенного комитетов. Всего в учении были задействованы около 100 человек, 20 единиц техники, 2 воздушных судна, вертолет МЧС.-0-

Фото Оксаны Манчук