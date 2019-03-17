ФОТОФАКТ: Марш памяти, посвященный ликвидации Гродненского гетто

17 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/.Марш памяти, посвященный ликвидации Гродненского гетто прошел 17 марта в Гродно.
В Гродно до войны проживали около 30 тыс. евреев. Во время немецкой окупации их принудительно переселили в два гетто. А с ноября 1942 года фашисты стали вывозить людей в лагеря смерти Треблинку и Освенцим, где почти все они и погибли, в живых осталось не более 200 человек.
Фото Леонида Щеглова, БелТА
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