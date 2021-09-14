ФОТОФАКТ: Массовое десантирование из самолетов Ил-76МД на Брестском полигоне

14 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. На Брестском полигоне из 20 самолетов Ил-76МД десантировались более 350 российских и белорусских десантников, а также около 30 единиц техники. После этого военнослужащие выдвинулись на указанный рубеж и помешали выдвижению резервов противника.

Командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси генерал-майор Вадим Денисенко отметил: "Накануне высадки оперативно-тактического десанта на Брестском полигоне прошло ночное десантирование военнослужащих Беларуси, России и Казахстана. Техника и личный состав приземлились строго в площадку для десантирования и приступили к выполнению задач по учению. На этом учении мы уже отработали самые сложные задачи. Это десантирование как днем, так и ночью, боевая стрельба в темное время суток, захват острова, преодоление водных преград".-0-

Фото Рамиля Насибулина