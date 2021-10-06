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06 октября 2021, 21:34

Современный авангард: в Минске презентовали 40 работ художников из разных стран

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная выставка современного авангарда "Свет. Форма. Цвет. Движение" открылась сегодня в арт-гостиной "Высокое место", передает корреспондент БЕЛТА.

На выставке экспонируются 40 работ, выполненных в разных стилях и направлениях авангарда. Среди них импрессионизм, сюрреализм, символизм, наивное искусство. Картины принадлежат кисти художников из Беларуси, России и Армении.

"Авангард - состояние души, стиль и отношение к жизни. Мы всегда в повседневности ищем что-то новое, какую-то изюминку, чтобы раздвинуть диапазон привычного, - рассказала куратор выставки Людмила Рыбакова. - Говорят, чтобы что-то изменить в жизни, нужно внести в нее одну переменную. Здесь мы попытались собрать совершенно разный диапазон творческих работ, чтобы представить всю красоту авангарда глазами разных художников".

Людмила Рыбакова отметила, что качество авангардной работы определяется не только материалом, который использует мастер, но и особой психологией, введением определенной струи жизни. "В отличие от классической живописи, здесь все-таки требуется нестандартный подход, уход за традиции и возможность подарить искусству что-то новое", - заключила она.

Экспозиция оформлена по тематическим секциям: свет, форма, цвет и движение. Художник-абстракционист, член Евразийского союза художников Алексей Латинник признался, что занимается творчеством сколько себя помнит, однако профессионально - лишь последние 5 лет. Его работы экспонировались в Индии, Китае, Украине, Германии и России. "Для меня авангард - область для эксперимента: открыть новое для себя и показать аудитории, - рассказал Алексей Латинник. - Я работаю в смешанных техниках с акрилом, классическими инструментами, часто экспериментирую. Например, при создании работы "Баланс" я играл с водой. Когда картина была готова, обработал ее мощной струей воды. Вы можете увидеть слои, которые были изначально, а потом проступили и придали ей новое звучание. Самое интересное, что я не знал, какой будет конечный результат. Находился в неком состоянии потока, в котором все, что приходило мне в душу, изливал на полотне. Я удивился, когда увидел финальный вариант".

Юлия Коба, член Евразийского союза художников и автор картины "Наслаждение", рассказала, что часто работает в технике классической живописи, но когда пишет "авангард" - отдыхает. "Люблю эксперименты с жидким акрилом и работаю в технике флюид арт. Здесь материал ведет себя всегда по-разному, поэтому сам процесс завораживающий и затягивающий. Пытаешься влиться в краску и управлять ей, но иногда начинаешь поддаваться. Бывает, перед глазами один образ, а краска ведет тебя в совершенно другом направлении, и чаще всего в этой творческой борьбе побеждает искусство. Потом понимаешь, что творчество было право и его нужно слушать, чувствовать и быть с ним на одной волне", - подчеркнула Юлия Коба.

Свои работы также представили Леонид Феодор, Александра Клименко, Оксана Шаляпина, Алла Броска, Диана Горбач, Андрей Кузьмин, Федор Бажин и другие.

Выставка продлится по 31 октября.-0-

Фото Оксаны Манчук

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