ФОТОФАКТ: Международные соревнования пограничных ведомств по служебному биатлону проходят в Гродненской области

Во время соревнований
25 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Международные соревнования пограничных ведомств государств-участников СНГ и государственных органов Республики Беларусь членов БФСО "Динамо" по служебному биатлону проходят на территории Гродненской пограничной группы. В соревнованиях принимают участие сборные команды пограничных ведомств государств СНГ и государственных органов Беларуси - членов БФСО "Динамо". Определят лучших в индивидуальных забегах и эстафете 26 мая.-0-
Фото Леонида Щеглова
Во время торжественного открытия соревнований на территории мемориала "Воинам-пограничникам" в Гродно
Участники соревнований