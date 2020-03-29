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Новости
20:59
Беларусь отлично справляется с коронавирусом - представитель ВОЗ
Общество
20:36
ФОТОФАКТ: Минск с высоты птичьего полета
Регионы
20:06
Белорусские эксперты начнут проводить взрыво-технологические исследования
Общество
19:52
"Неман" победил футболистов "Витебска" в матче чемпионата Беларуси
Спорт
18:42
Во Франции от коронавируса умерла родственница короля Испании
В мире
17:59
"Ислочь" обыграла "Смолевичи", одержав вторую победу на старте футбольного чемпионата Беларуси
Спорт
17:53
Число умерших пациентов с COVID-19 в Великобритании возросло до 1 228
В мире
17:45
Футболистки "Минска" в шестой раз выиграли Суперкубок Беларуси
Спорт
17:42
В Минске автомобиль сбил ребенка на самокате
Происшествия
17:26
Белорусские тайбоксеры тренируются в штатном режиме
Спорт
17:17
В Мозырском районе при пале травы сгорели пять дач
Происшествия
17:02
При крушении самолета на Филиппинах погибли 8 человек
В мире
16:40
Пенсионерка и ее сын погибли при пожаре в Ветке
Происшествия
15:37
Праздник "Бельтайн" проведут в Ботаническом саду
Афиша
14:56
Власти Китая заявили об окончании эпидемии коронавируса в стране
В мире
14:14
Фотоработы Бенедикта Тышкевича представят на выставке в Минске
Афиша
13:22
Президентские выборы в Польше могут перенести
В мире
12:45
Умер композитор Кшиштоф Пендерецкий
В мире
12:21
Мокрый снег с дождем и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 30 марта
Общество
11:42
Рошаль: паника вокруг коронавируса раздута, это просто мировая шизофрения
В мире
11:11
"Беларусь 24" начнет вещание в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Общество
10:38
В Беларуси усовершенствуют систему прослеживаемости сельхозживотных и продуктов
Экономика
09:49
Трамп не будет вводить карантин в штате Нью-Йорк
В мире
09:27
Более 2 тыс. человек умерли в США из-за COVID-19
В мире
09:19
ДОСЬЕ: К 120-летию классика белорусского кинематографа Владимира Корш-Саблина
Культура
09:07
Женский футбольный сезон сегодня стартует матчем за Суперкубок
Спорт
01:08
КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря
В мире
00:43
В Украине подтвердили 356 случаев коронавируса
В мире
00:12
ПВО Саудовской Аравии перехватила две ракеты в небе над Эр-Риядом
В мире
28.03.20
28.03.20
23:29
Сотни людей будут эвакуированы с круизного судна у берегов Панамы из-за коронавируса
В мире
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Регионы
29 марта 2020, 20:36
ФОТОФАКТ: Минск с высоты птичьего полета
29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичные пейзажи в лучах заходящего солнца.-0-
Фото Оксаны Манчук
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