ФОТОФАКТ: Молодежный велопробег "В единстве наша сила" прошел в Минске

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежный велопробег "В единстве наша сила" прошел 21 июня. Мероприятие состоялось в рамках спортивного челленджа "Народная зарядка". В нем приняли участие актив и лидеры столичного БРСМ. На велосипедах с символикой Беларуси они преодолеют 10-километровую дистанцию по маршруту стадион "Динамо" - монумент "Беларусь Партизанская", который расположен на юго-восточном въезде в Минск у станции метро "Могилевская".-0-

Фото Оксаны Манчук

Во время спортивного челленджа "Народная зарядка"